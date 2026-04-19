Το Πακιστάν πιέζει για διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντός της εβδομάδας -Ψάχνουν εναλλακτικές διαδρομές για το πετρέλαιο στον Κόλπο - iefimerida.gr

Με την ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ να κλιμακώνεται και πάλι, το Πακιστάν κάνει διπλωματικές κινήσεις προκειμένου να κάτσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι ΗΠΑ κάνουν λόγο για «πολύ καλές συζητήσεις», ενώ ο Ιρανός διαπραγματευτής αναγνωρίζει πρόοδο αλλά επισημαίνει μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς οι αρχικές προτάσεις διαφωνούν σημαντικά για την πυρηνική δραστηριότητα.

Το Ιράν εντείνει τα μέτρα ασφαλείας, διατηρεί κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και κατηγορεί την Ουάσιγκτον για αθέτηση δεσμεύσεων, ενώ ο πρόεδρος του δηλώνει πως η χώρα του έχει δικαίωμα στο εμπλουτισμένο ουράνιο.

Τα κράτη του Κόλπου αναζητούν εναλλακτικές διόδους για το πετρέλαιο λόγω του αποκλεισμού των Ορμούζ.

Δύο διπλωματικές πηγές από τη χώρα, ανέφεραν στο Al Jazeera ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να κάτσουν οι δύο πλευρές να συζητήσουν «πριν την Παρασκευή» και σημείωσε ότι έχουν αμφότεροι «διάφορους παράγοντες» που τους ωθούν στο να μιλήσουν παρά τη νέα ένταση των τελευταίων 48 ωρών.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι δύο βαρέα αεροσκάφη αερομεταφοράς, C-17 Globemasters, προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Noor Khan στο Ραβαλπίντι», κοντά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι Αμερικανοί προετοιμάζουν ήδη το έδαφος για συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Μάλιστα, ο ένας εκ των δύο διπλωματών είπε πως στο ένα από τα δύο μεγάλα ξενοδοχεία του Ισλαμαμπάντ, έχει ζητηθεί από τους επισκέπτες του να αποχωρήσουν σταδιακά.



«Υπάρχει απόσταση»

Ο Τραμπ, ο οποίος συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν «πολύ καλές συζητήσεις», αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. Αργότερα πήγε στο Trump National Golf Club μαζί με τον κορυφαίο απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, έναν από τους διαπραγματευτές του για το Ιράν.

Από την άλλη, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ είχαν σημειώσει πρόοδο, αλλά πρόσθεσε: «Υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση μεταξύ μας».

«Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα στα οποία επιμένουμε... Έχουν επίσης κόκκινες γραμμές. Αλλά αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να είναι μόνο ένα ή δύο».

Όταν οι Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ, οι ΗΠΑ πρότειναν την αναστολή κάθε ιρανικής πυρηνικής δραστηριότητας για 20 χρόνια, ενώ το Ιράν πρότεινε διακοπή για τρία έως πέντε χρόνια, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις προτάσεις.



Η σκληρή γραμμή του Ιράν

Κι ενώ στις ΗΠΑ χθες συνεδρίαζε εκτάκτως το συμβούλιο ασφαλείας του Τραμπ, στο Ιράν αυξάνουν τα μέτρα ασφαλείας καθώς η εκεχειρία λήγει σε δύο ημέρες.

Παράλληλα, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά από τους Φρουρούς της Επανάστασης οι οποίοι κατηγορούν την Ουάσιγκτον για αθέτηση των δεσμεύσεών τους στην πρώτη συμφωνία των δύο πλευρών.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων είπε πως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εμποδίσουν τη χώρα του από το δικαίωμά της να αποκτήσει εμπλουτισμένο ουράνιο.



Τα κράτη του Κόλπου ψάχνουν άλλη δίοδο, παράταση εκεχειρίας ζητά ο Φιντάν

Εν τω μεταξύ, τα κράτη του Κόλπου αναζητούν τρόπους να σπάσουν το κλείσιμο του Ορμούζ από το Ιράν. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι σε συζητήσεις με μεγάλες εταιρείες ενέργειας, Κουβέιτ, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Ομάν και Ιράν, ψάχνουν εναλλακτική, όπως η σκέψη ενός δικτύου αγωγών που θα ξεκινά από το Ιράκ και θα διασχίζει διάφορες χώρες για να καταλήγει στα λιμάνια του Ομάν και από εκεί το πετρέλαιο να περνάει στις χώρες αποστολής του.

Τέλος, ο Χακάν Φιντάν μετά από επαφές που είχε με τις εμπλεκόμενες πλευρές, ανέφερε πως υπάρχουν «1-2» ζητήματα που είναι κόκκινη γραμμή για το Ιράν ή τις ΗΠΑ και ως εκ τούτου κρίνει πως είναι απαραίτητο να υπάρξει παράταση της εκεχειρίας που λήγει σε δύο ημέρες.

Προς το παρόν, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν απορρίψει αυτό το σενάριο.