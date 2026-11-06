Τέσσερα παιδιά σε χωριό της Γαλλίας πήγαν να ζητήσουν γλυκά για το Halloween, αλλά κατέληξαν να σώσουν έναν 80χρονο - iefimerida.gr

Μια απρόσμενη τροπή πήρε η βραδιά του Halloween για τέσσερις ανήλικους στη Γαλλία, οι οποίοι, ενώ είχαν βγει για να μαζέψουν γλυκά, κατέληξαν να σώσουν έναν ηλικιωμένο άνδρα που είχε πέσει στον κήπο του και αδυνατούσε να σηκωθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, στην κοινότητα Val-de-la-Haye, κοντά στη Ρουέν, στην περιοχή Seine-Maritime, στη Γαλλία. Οι τέσσερις έφηβοι, ηλικίας από 9 έως 13 ετών, περνούσαν από τα σπίτια της περιοχής στο πλαίσιο του παραδοσιακού εθίμου του Halloween, όταν άκουσαν ξαφνικά φωνές για βοήθεια από μια κατοικία.

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Αρχικά, όπως παραδέχθηκαν αργότερα, πίστεψαν ότι επρόκειτο για φάρσα, καθώς ήταν βράδυ Halloween. Ωστόσο, όταν άκουσαν ξανά τις εκκλήσεις, αποφάσισαν να μπουν στο σπίτι και να δουν τι συνέβαινε. Μπαίνοντας στην κατοικία, τα παιδιά αντίκρισαν έναν άνδρα περίπου 80 ετών πεσμένο ανάσκελα στον κήπο του, μέσα σε ένα σημείο με βάτα και θάμνους, χωρίς να μπορεί να σηκωθεί.

Αμέσως έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ρωτώντας τον αν ήταν καλά, πώς είχε βρεθεί στο έδαφος και αν είχε χτυπήσει στο κεφάλι. Δύο από τους τέσσερις ανήλικους ανέλαβαν να καλέσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά και τον δήμαρχο της περιοχής, Pascal Delaporte, ο οποίος έσπευσε στο σημείο με το ποδήλατό του.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, ο ηλικιωμένος βρισκόταν σε ένα σημείο με πυκνή βλάστηση και δεν είχε τη δυνατότητα να σηκωθεί μόνος του. Ο δήμαρχος τον βοήθησε να σηκωθεί, ενώ στη συνέχεια έφτασαν οι πυροσβέστες, οι οποίοι έλεγξαν τις ζωτικές του λειτουργίες. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν διατρέχει κίνδυνο.

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«Το Halloween του έφερε τύχη»

Ο δήμαρχος της μικρής κοινότητας, η οποία αριθμεί περίπου 700 κατοίκους, εξήρε την πρωτοβουλία των τεσσάρων παιδιών, χαρακτηρίζοντας την πράξη τους παράδειγμα αλληλεγγύης και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Όπως αποκάλυψε, το σπίτι του ηλικιωμένου βρίσκεται σε σχετικά απομονωμένο σημείο, χωρίς γειτονικές κατοικίες σε κοντινή απόσταση. Η σύζυγός του αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μετακίνηση και, τη στιγμή του περιστατικού, βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, καθώς αδυνατούσε να διαχειριστεί μόνη της την κατάσταση.

«Το Halloween έφερε τύχη σε αυτόν τον κύριο, γιατί αν δεν περνούσαν αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω πώς θα τα κατάφερνε η σύζυγός του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας μόλις 9 έως 13 ετών, επέδειξαν υπευθυνότητα και αντέδρασαν με τον σωστό τρόπο σε μια δύσκολη στιγμή.

Θα τιμηθούν σε ειδική τελετή

Η πράξη των τεσσάρων παιδιών δεν πρόκειται να περάσει απαρατήρητη. Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι στις αρχές του 2027 θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή προς τιμήν τους, προκειμένου να αναγνωριστεί δημόσια η πρωτοβουλία και η κοινωνική τους ευαισθησία. Επιπλέον, καθένα από τα παιδιά αναμένεται να λάβει ευχαριστήρια επιστολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την καθοριστική συμβολή του στη διάσωση του ηλικιωμένου.

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«Αυτή είναι μια όμορφη ιστορία μέσα σε ένα κάπως δύσκολο και απαισιόδοξο κλίμα», δήλωσε ο Pascal Delaporte, επισημαίνοντας ότι η νέα γενιά απέδειξε πως μπορεί να αναλάβει ευθύνες και να επιδείξει αξιοθαύμαστη κοινωνική συνείδηση.