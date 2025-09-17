Παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας έφτασαν στη Βρετανία για να λάβουν θεραπεία - iefimerida.gr

Παιδιά από τη Γάζα, ορισμένα από τα οποία σε κρίσιμη κατάσταση και άλλα τραυματισμένα, έφτασαν με τις οικογένειές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα λάβουν επείγουσα θεραπεία, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι συμμετείχε στην απομάκρυνση μιας ομάδας δέκα παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναμένεται να αφιχθούν περισσότερα παιδιά μέσα τις επόμενες εβδομάδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βρετανική κυβέρνηση έκανε λόγο για μια «σύνθετη ανθρωπιστική επιχείρηση» που οργανώθηκε από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Τα παιδιά και οι οικογένειές τους απομακρύνθηκαν αρχικά από τη Γάζα στην Ιορδανία, όπου δέχθηκαν τη φροντίδα από το προσωπικό της βρετανικής πρεσβείας και υποβλήθηκαν σε ελέγχους ασφαλείας πριν φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αυτοί οι νεαροί ασθενείς έχουν γίνει μάρτυρες φρικαλεοτήτων που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε ποτέ να αντικρίσει», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ σε ανακοίνωσή του. «Αλλά αυτό σηματοδοτεί την αρχή της πορείας τους προς την ανάρρωσή τους», πρόσθεσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συνεχίζουμε να ζητάμε την προστασία των ιατρικών υποδομών και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στη Λωρίδα της Γάζα, καθώς και μια σημαντική αύξηση στις παραδόσεις φαρμάκων και προμηθειών», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.