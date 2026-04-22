Γερμανία: Ο Μερτς ζητά παγκόσμια δράση για το κλίμα, χωρίς όμως να πληγεί η βιομηχανία - iefimerida.gr

Αποφασισμένη να δράσει για την κλιματική κρίση δηλώνει η Γερμανία, με τον Μερτς να ζητά αντίστοιχη συμβολή από όλες τις χώρες.

Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησής του να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης εξέφρασε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας στο Πέτερσμπεργκ (κοντά στη Βόννη), στο πλαίσιο του «Διαλόγου του Πέτερσμπεργκ για το Κλίμα», καλώντας παράλληλα και άλλες χώρες να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί.

Έκκληση για κοινή διεθνή δράση

«Η Γερμανία είναι αποφασισμένη να συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη», δήλωσε ο κ. Μερτς, επισημαίνοντας ότι, αν και οι Γερμανοί αποτελούν περίπου το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού, η χώρα ευθύνεται για το 2% των παγκόσμιων εκπομπών CO2.

Ο καγκελάριος μίλησε στο Βερολίνο, στο πλαίσιο του «Διαλόγου του Πέτερσμπεργκ για το Κλίμα», ενόψει της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στο έτος στην Τουρκία. Όπως τόνισε, στόχος της κυβέρνησης είναι να συμβάλει ενεργά στην επίλυση της κλιματικής κρίσης, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι «και άλλα μέρη του κόσμου πρέπει να κάνουν το ίδιο».

Ισορροπία ανάμεσα στο κλίμα και την οικονομία

Ο Φρίντριχ Μερτς επισήμανε ότι η κλιματική πολιτική πρέπει να είναι πολυμερής, φιλόδοξη και αποτελεσματική, αλλά και να διασφαλίζει τη δημόσια στήριξη και την οικονομική ανταγωνιστικότητα.

Τόνισε ότι η Γερμανία στηρίζεται στη συνεργασία με τη βιομηχανία, όπου αναπτύσσονται οι καινοτομίες και οι τεχνολογίες του μέλλοντος, χαρακτηρίζοντας τον κλάδο των καθαρών τεχνολογιών «παγκόσμια μηχανή ανάπτυξης».

Προειδοποίηση για αποβιομηχάνιση και γεωπολιτικούς κινδύνους

Ο καγκελάριος προειδοποίησε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη βιομηχανική βάση της χώρας, σημειώνοντας ότι «μια ενεργειακή μετάβαση που οδηγεί σε αποβιομηχάνιση δεν θα γίνει αποδεκτή από τον λαό και θα καταπνίξει την καινοτομία».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές προκλήσεις και την αστάθεια στις αγορές, επισημαίνοντας ότι η κλιματική κρίση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι διεθνείς εντάσεις επηρεάζουν την παραγωγή, την ασφάλεια εφοδιασμού και την οικονομική σταθερότητα, ενώ δεν απέκλεισε την εκμετάλλευση των αλυσίδων εφοδιασμού για πολιτικούς σκοπούς.

Γερμανία: Σταθερά στις κορυφαίες πηγές ρύπανσης CO₂ στην Ευρώπη

Η Γερμανία, παρά τη σταδιακή μείωση των εκπομπών της τα τελευταία χρόνια, παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές στην Ευρώπη και κατατάσσεται σε μεσαία θέση παγκοσμίως, με περίπου 1,5%-2% των παγκόσμιων εκπομπών CO₂, σύμφωνα με δεδομένα της IEA και διεθνείς καταγραφές όπως το Global Carbon Project και το EDGAR.