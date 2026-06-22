 Το «ευχαριστώ» της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Κιρ Στάρμερ: «Η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι ισχυρότερη χάρη σε εσάς - Σας ευχαριστώ» - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Το «ευχαριστώ» της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Κιρ Στάρμερ: «Η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι ισχυρότερη χάρη σε εσάς - Σας ευχαριστώ»

Ουρσουλα φοντ ντερ Λάιεν Κιρ Στάρμερ
Πρόσφατη συνάντηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν της Αρμενίας, Δευτέρα 4 Μαΐου 2026. (Stefan Rousseau/Pool Phot
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Με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και με την πρόταση σας «ευχαριστώ» η πρόεδρος της Κομισιόν σχολίασε την παραίτηση σήμερα του Κιρ Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος μετά από μόλις 2 χρόνια στο αξίωμα, με την υποβολή υποψηφιοτήτων να ανοίγει στις 9 Ιουλίου.

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«Μπορεί να χρειαστούν χρόνια σε πολλούς ηγέτες για να εξελιχθούν στον πολιτικό άνδρα που γίνατε εσείς σε μόλις δύο χρόνια. Η ευρωπαϊκή και ουκρανική ασφάλεια είναι ισχυρότερη χάρη σε εσάς. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ Κιρ» έγραψε στην ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία από παλαιότερη συνάντησή τους.

Ο νέος επικεφαλής των Εργατικών να αναμένεται να έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο, όταν το βρετανικό κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι.

Η παραίτηση Στάρμερ ανοίγει τον δρόμο στην Βρετανία ώστε η χώρα να αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό σε διάστημα 10 ετών - μετά το ιστορικό Brexit το 2016.

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