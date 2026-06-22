Το «ευχαριστώ» της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Κιρ Στάρμερ: «Η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι ισχυρότερη χάρη σε εσάς - Σας ευχαριστώ» - iefimerida.gr

Με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και με την πρόταση σας «ευχαριστώ» η πρόεδρος της Κομισιόν σχολίασε την παραίτηση σήμερα του Κιρ Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος μετά από μόλις 2 χρόνια στο αξίωμα, με την υποβολή υποψηφιοτήτων να ανοίγει στις 9 Ιουλίου.



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«Μπορεί να χρειαστούν χρόνια σε πολλούς ηγέτες για να εξελιχθούν στον πολιτικό άνδρα που γίνατε εσείς σε μόλις δύο χρόνια. Η ευρωπαϊκή και ουκρανική ασφάλεια είναι ισχυρότερη χάρη σε εσάς. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ Κιρ» έγραψε στην ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία από παλαιότερη συνάντησή τους.

Ο νέος επικεφαλής των Εργατικών να αναμένεται να έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο, όταν το βρετανικό κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι.

Η παραίτηση Στάρμερ ανοίγει τον δρόμο στην Βρετανία ώστε η χώρα να αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό σε διάστημα 10 ετών - μετά το ιστορικό Brexit το 2016.