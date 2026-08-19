Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα στηρίζουν το ΔΠΔ μετά την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων - iefimerida.gr

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα διατύπωσαν σήμερα τη στήριξή τους στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Μια μέρα μετά την ανακοίνωση επιβολής αμερικανικών κυρώσεων στην πρόεδρο του ΔΠΔ, καθώς και σε έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της εισαγγελίας. Φον ντερ Λάιεν και Κόστα δήλωσαν σε αναρτήσεις τους στο X ότι «τάσσονται σταθερά στο πλευρό του ΔΠΔ, της προέδρου Τομόκο Ακάνε και των αξιωματούχων που τηρούν την αποστολή του».

Οι δικαστές και οι αξιωματούχοι του ΔΠΔ πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα χωρίς εξωτερικές πιέσεις, δήλωσαν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ