 Ουρές σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία για να αγοράσουν γυαλιά για την έκλειψη Ηλίου -Έχουν γίνει ανάρπαστα - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ουρές σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία για να αγοράσουν γυαλιά για την έκλειψη Ηλίου -Έχουν γίνει ανάρπαστα

Ουρές στη Βρετανία για να αγοράσουν γυαλιά για την έκλειψη ηλίου
Ουρές στη Βρετανία / Φωτογραφία: Finnbarr Webster/Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μίνι πανζουρλισμός επικρατεί σε χώρες του κόσμου όπου θα είναι ορατή η σημερινή έκλειψη Ηλίου.

Σε Βρετανία και Ολλανδία, κόσμος σχηματίζει ουρές προκειμένου να προμηθευτεί ειδικά γυαλιά και να παρακολουθήσει το φαινόμενο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το BBC, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν ένα ζευγάρι γυαλιά. Τα αποθέματα στο διαδίκτυο έχουν σχεδόν εξαντληθεί και ζευγάρια γυαλιά αρχίζουν να πωλούνται σε απίθανα μέρη.

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«Πούλησα περίπου 100 σήμερα το πρωί», δήλωσε τη Δευτέρα στο BBC ένας υπάλληλος ενός φούρνου στο κέντρο του Λονδίνου.

«Ο κόσμος δυσκολεύεται να τα βρει παντού», είπε μια πελάτισσα που περίμενε στην ουρά για να αγοράσει τα δικά της.

Ουρές για να αγοράσουν γυαλιά για την έκλειψη Ηλίου

Ουρές στη Βρετανία / Φωτογραφία: Finnbarr Webster/Getty Images
Ουρές στη Βρετανία / Φωτογραφία: Finnbarr Webster/Getty Images

Ειδικοί καλούν όλους όσοι θελήσουν να παρακολουθήσουν την έκλειψη, να μην κοιτάξουν απευθείας στον Ήλιο ούτε να χρησιμοποιήσουν τα καθημερινά γυαλιά τους, καθώς ακόμη και μια σύντομη έκθεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.

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Κόσμος περιμένει να αγοράσει γυαλιά για να δει την έκλειψη Ηλίου στην Ολλανδία / Φωτογραφία: EPA/VINCENT JANNINK
Κόσμος περιμένει να αγοράσει γυαλιά για να δει την έκλειψη Ηλίου στην Ολλανδία / Φωτογραφία: EPA/VINCENT JANNINK
Στιγμιότυπο από την Ολλανδία / Φωτογραφία: EPA/VINCENT JANNINK
Στιγμιότυπο από την Ολλανδία / Φωτογραφία: EPA/VINCENT JANNINK
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