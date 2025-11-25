Ουκρανός ΥΠΕΞ: «Τρομοκρατική αντίδραση» στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ τα ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας - iefimerida.gr

Ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα χαρακτήρισε «τρομοκρατική αντίδραση» στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο τα σημερινά πλήγματα της Ρωσίας που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων στο Κίεβο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ «Πούτιν έδωσε την τρομοκρατική του αντίδραση στις ειρηνευτικές προτάσεις των ΗΠΑ και του (Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ, εξαπολύοντας μπαράζ πυραύλων και drones εναντίον της Ουκρανίας», έγραψε στο Χ ο Σίμπιχα.

Ισχυρή νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 22 πυραύλους και 460 drones εναντίον της χώρας του στη διάρκεια της νύκτας.

«Η νυχτερινή ρωσική επίθεση είχε κυρίως στόχο την πρωτεύουσα και την περιφέρειά της, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια κατοικιών και πολιτικές υποδομές σε όλη την πόλη», επεσήμανε στο Χ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ