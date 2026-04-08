Το νέο «όπλο» των Ουκρανών είναι τα πατίνια -Πώς και γιατί ρίχνονται στη μάχη - iefimerida.gr

﻿Τα οχήματα μικροκινητικότητας αποκτούν έναν σύγχρονο ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με ηλεκτρικά πατίνια υψηλής ισχύος να κατατάσσονται στη πρώτη γραμμή των συρράξεων.

Πιο συγκεκριμένα, η λετονική Global Wolf Motors, ανέπτυξε ένα ηλεκτρικό πατίνι με την ονομασία Mosphera, το οποίο χρησιμοποιείται από ουκρανικές μονάδες για αναγνώριση, μεταφορά, ακόμη και παροχή ισχύος σε ζώνες μάχης.

