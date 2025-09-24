«Ο νόμος της Ιρίνα»: Στη Β. Καρολίνα προωθούν νομοθέτημα στη μνήμη της Ουκρανής που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε τρένο - iefimerida.gr

Οι νομοθέτες της Βόρειας Καρολίνας ψήφισαν δέσμη μέτρων που πήρε το όνομά του από την Ουκρανή πρόσφυγα που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε τρένο στο Σάρλοτ.

«Ο νόμος της Ιρίνα» θα απαγορεύει την αποφυλάκιση χωρίς εγγύηση για κατηγορούμενους με πολλά εγκλήματα. Το νομοσχέδιο αρχικά θα κατατεθεί στο γραφείο του κυβερνήτη Τζος Στάιν όπου, ή θα για να υπογραφεί και να προχωρήσει σε νόμο ή θα ασκηθεί βέτο.

Μια τέτοια περίπτωση ήταν και του δολοφόνου της άτυχης Ιρίνα Ζαρούτσκα. Η δικαστής άφησε ελεύθερο τον Μπράουν, κατά συρροή εγκληματία με πάνω από 12 προγενέστερες συλλήψεις, τον Ιανουάριο, χωρίς εγγύηση και με τη γραπτή του υπόσχεση ότι θα εμφανιστεί στο δικαστήριο σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Λίγους μήνες αργότερα, ενώ η άτυχη κοπέλα βρισκόταν στη γραμμή Lynx Blue λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της 22ας Αυγούστου, δέχτηκε την επίθεση από τον 34χρονο Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ. Σύμφωνα με την αστυνομία και τα σοκαριστικά βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, έβγαλε ένα μαχαίρι και της επιτέθηκε, μαχαιρώνοντάς την τρεις φορές. Μία από τις μαχαιριές στον λαιμό, ήταν θανατηφόρα.

Ο φίλος της νεαρής Ουκρανής Στάνισλαβ «Στας» Νικουλίτσια,

σε αναρτήσεις του στο Ίνσταγκραμ, αναδημοσίευσε κλιπ που επέκριναν τη δικαστή Τερέζα Στόουκς για την απόφασή της να αφήσει ελεύθερο τον Ντεκάρλος Μπράουν επτά μήνες πριν επιτεθεί απρόκλητα με μαχαίρι στην 23χρονη.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι δήλωσε ότι το υπουργείο της θα ζητήσει να επιβληθεί η αυστηρότερη των ποινών στον δράστη, τη δολοφονική επίθεση του οποίου χαρακτήρισε «άμεσο αποτέλεσμα πολιτικών υπερβολικής επιείκειας, που θέτουν τους εγκληματίες πάνω από τους ενόχους».