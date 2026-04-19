Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε εργοστάσιο κατασκευής drones στη Ρωσία - iefimerida.gr

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε εργοστάσιο κατασκευής drones στην πόλη Τάγκαρονγκ στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ, τη νύχτα.

«Η καταστροφή αυτής της εγκατάστασης θα μειώσει την ικανότητα του εχθρού να παράγει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και θα αποδυναμώσει την ικανότητα του Ρώσου επιτιθέμενου να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία», τόνισε ο στρατός.

