Εξελίξεις στο Ουκρανικό: Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Πούτιν - iefimerida.gr

Στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα ταξιδέψει ο Στιβ Γουίτκοφ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι συζητήσεις για το Ουκρανικό συνεχίζονται.

Μέσα από το Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι παράλληλα με το ταξίδι του Γουίτκοφ, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Νταν Ντρίσκολ, θα συναντηθεί με ουκρανική αντιπροσωπεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό την προϋπόθεση, όμως, να υπάρχει οριστική ειρηνευτική συμφωνία.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος!). Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Το αρχικό 28 σημείων σχέδιο ειρήνης, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τελειοποιηθεί, με πρόσθετες εισροές και από τις δύο πλευρές, και υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν.

Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το σχέδιο ειρήνης, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο Υπουργός Άμυνας Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς. Θα ενημερωθώ για όλες τις εξελίξεις, μαζί με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς. Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ΕΙΡΗΝΗ θα επιτευχθεί ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ!