Ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία: Σε διυλιστήριο, αποθήκες καυσίμων και λιπαντικών - iefimerida.gr

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου στο Σαράτοφ της Ρωσίας και τη ρωσική αεροπορική βάση Σάκι στην κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

Πληγμα σε διυλιστήριο από Ουκρανικο στρατό

«Καταγράφηκε μια σειρά από εκρήξεις, τις οποίες ακολούθησε πυρκαγιά στον τομέα που στοχοθετήθηκε», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός σχετικά με το πλήγμα στο διυλιστήριο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης ανέφερε ότι έπληξε αποθήκες καυσίμων και λιπαντικών σε κατεχόμενα από τη Ρωσία τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας.

Στο μεταξύ το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις απώθησαν τα ουκρανικά στρατεύματα από 6.585 κτίρια στην ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ την περασμένη εβδομάδα εν μέσω σφοδρών μαχών.

Η Μόσχα προσπαθεί να θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό της την Ποκρόφσκ --για την οποία οι Ρώσοι χρησιμοποιούν την ονομασία Κρασνοαρμέισκ, την οποία είχε κατά την εποχή της ΕΣΣΔ-- από τα μέσα του 2024 στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να καταλάβει το σύνολο της ευρύτερης βιομηχανικής περιοχής του Ντονμπάς.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν περικυκλώσει την Ποκρόφσκ και έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους το 70% από αυτήν. Ωστόσο το Κίεβο δήλωσε ότι η Ουκρανία αντιστέκεται σθεναρά και ότι μαίνονται μάχες στο κέντρο της πόλης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε στη σημερινή ανακοίνωσή του ότι απώθησε 54 απόπειρες των ουκρανικών δυνάμεων να σπάσουν τον ρωσικό κλοιό στην Ποκρόφσκ την περασμένη εβδομάδα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες από το πεδίο των μαχών.

