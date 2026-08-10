Κλιμακώνεται ο πόλεμος στο έδαφος της Ρωσίας: Ουκρανικά drones χτύπησαν ρωσικό διυλιστήριο -13 νεκροί [βίντεο] - iefimerida.gr

Μία από τις πιο θανατηφόρες μεμονωμένες επιθέσεις της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου σημειώθηκε στη Ρωσία.

Ουκρανικό drone έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νίζνεκαμσκ του Ταταρστάν, προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 39.

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Ουκρανικά drones χτύπησαν στη Ρωσία και την κατεχόμενη Κριμαία

Στόχος της επίθεσης ήταν ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον τεχνολογικά προηγμένα διυλιστήρια της Ρωσίας.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς διήνυσαν σχεδόν 1.200 χιλιόμετρα για να πλήξουν τη γιγαντιαία εγκατάσταση.

Το Νίζνεκαμσκ βρίσκεται περίπου 1.200 χιλιόμετρα ανατολικά των ουκρανικών συνόρων και έχει πληθυσμό περίπου 240.000 κατοίκων. Αποτελεί σημαντικό κέντρο πετρελαϊκής και πετροχημικής βιομηχανίας, καθώς φιλοξενεί δύο διυλιστήρια και ένα εργοστάσιο πετροχημικών.

Μεταξύ των εγκαταστάσεων είναι το διυλιστήριο TANECO της Tatneft, το οποίο είχε ήδη δεχθεί ουκρανική επίθεση στις αρχές Ιουνίου. Το 2024 επεξεργάστηκε 17 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου, παράγοντας 2,7 εκατομμύρια τόνους βενζίνης και 8,5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ.

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Η επίθεση εντάσσεται στην ολοένα εντονότερη εκστρατεία του Κιέβου εναντίον των ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Τους τελευταίους μήνες, ουκρανικά drones πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινά επιθέσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή και διανομή καυσίμων. Οι επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις καυσίμων σε αρκετές περιοχές, έχουν περιορίσει τη διυλιστική ικανότητα της χώρας και έχουν προκαλέσει ανησυχία στο ρωσικό κοινό, αν και οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα από τα αρχικά προβλήματα έχουν πλέον αντιμετωπιστεί.

«Μαζική επίθεση»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η εκστρατεία έχει στόχο να ασκήσει πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τερματίσει την εισβολή.



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Ο επικεφαλής του Ταταρστάν, Ρουστάμ Μινιχάνοφ, κήρυξε περίοδο πένθους μετά την επίθεση. Ο δήμαρχος Μπελιάεφ έκανε λόγο για «μαζική επίθεση» από εχθρικά drones.

Πλέον, οι ουκρανικές επιθέσεις φτάνουν σε ολοένα μεγαλύτερες αποστάσεις. Τα εγχώρια κατασκευασμένα drones μεγάλου βεληνεκούς έχουν φτάσει μέχρι και τη Σιβηρία, περίπου 2.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δύο χωρών.

Παράλληλα, τμήματα της Συμφερούπολης στην κατεχόμενη Κριμαία έμειναν προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εν μέσω αναφερόμενης επίθεσης με drones.

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Η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματα και στις χερσαίες οδούς πρόσβασης προς την Κριμαία, με εικόνες να δείχνουν βυτιοφόρα πετρελαίου να δέχονται επίθεση στους δρόμους που συνδέουν τη χερσόνησο με τη Ρωσία.

Σε άλλη επίθεση, οι Ουκρανοί φέρεται να έπληξαν ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονταν γύρω από πρώην κατάστημα της αλυσίδας «Epicentr» στη Μακίιβκα της κατεχόμενης περιοχής του Ντονέτσκ. Υπήρξαν αναφορές ότι οι ρωσικές δυνάμεις «έγιναν στάχτη», ενώ καπνός υψωνόταν από το σημείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεση επιβεβαίωση για θύματα, μεταδίδει η Daily Mail.