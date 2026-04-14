Ουκρανικά drones έπληξαν χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία - iefimerida.gr

Ουκρανικά drones έπληξαν χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία

Καταρρίφθηκαν ουκρανικά drones / Φωτογραφία AP
Μακράς εμβέλειας drones των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στοχοποίησαν χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία.

Η επίθεση σημειώθηκε μετά το τέλος της κατάπαυσης του πυρός 32 ωρών για το Πάσχα των Ορθοδόξων, ανακοίνωσε το Κίεβο.

Ο στόχος ήταν εργοστάσιο αμμωνίας στην Τσερεπόβετς, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας, ανέφερε μέσω Telegram ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, επικεφαλής των μονάδων drones του ουκρανικού στρατού.

Το εργοστάσιο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος σε ετήσια βάση. Εν μέρει, τα υλικά αυτά προορίζονται για την κατασκευή εκρηκτικών, συμπλήρωσε.

Στη ρωσική πλευρά, ο δήμαρχος της Τσερεπόβετς, ο Αντρέι Νακρασάγεφ, επιβεβαίωσε ότι βιομηχανική μονάδα υπέστη επίθεση, πάντως διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την πόλη, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η πόλη απέχει περίπου 900 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας.

