Ουκρανικά drones εμποδίζουν τη λειτουργία ρωσικών αεροδρομίων - iefimerida.gr

Ρωσικά αεροδρόμια υποχρεώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας να περιορίσουν τις επιχειρήσεις τους έπειτα από ένα κύμα επιθέσεων ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ρωσίας, η Aeroflot, προειδοποιήσε ότι θα χρειαστεί ολόκληρη την ημέρα για να αποκαταστήσει το πλήρες πρόγραμμα των πτήσεων στον κεντρικό κόμβο της, το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το Σερεμέτιεβο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ρωσίας, έκλεισε για σχεδόν τέσσερις ώρες την περασμένη νύχτα για τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsiya.

Δεκάδες πτήσεις είχαν καθυστέρηση. Άλλα αεροδρόμια που επηρεάσθηκαν ήταν τα Ντομοντέντοβο, Βνούκοβο και Ζουκόφσκι της Μόσχας, καθώς και περιφερειακά αεροδρόμια στο Καζάν τη Σαμάρα, το Σαράτοφ στον ποταμό Βόλγα και στο Γκελεντζίκ στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν στη διάρκεια της νύχτας 69 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά οι αρχές είπαν αργότερα ότι drones συνεχίζουν να εντοπίζονται σήμερα το πρωί πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας. Δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για τους στόχους τους.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας 116 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα περισσότερα από τα οποία αναχαιτίσθηκαν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν επίσης έξι βόμβες ολίσθησης στη βιομηχανική πόλη της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία, προκαλώντας πυρκαγιές και ζημιές σε κτίρια κατοικιών. Ένας άνδρας σκοτώθηκε, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ