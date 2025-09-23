 Η Ουκρανία ζητά διεθνή δράση καθώς διακόπηκε για πολλοστή φορά η παροχή ρεύματος στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία ζητά διεθνή δράση καθώς διακόπηκε για πολλοστή φορά η παροχή ρεύματος στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια / apimages
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ζήτησε να υπάρξει αποφασιστική διεθνή δράση για να διασφαλιστεί η απομάκρυνση των ρωσικών δυνάμεων κατοχής από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

Όλα αυτά μετά την 10η διακοπή που σημειώθηκε σε όλες τις εξωτερικές γραμμές ηλεκτροδότησης.

«Το σημερινό περιστατικό αποδεικνύει για και ακόμη φορά ότι η ρωσική κατοχή είναι η κύρια απειλή για την ασφαλή λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια» αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

«Η επιστροφή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στον πλήρη και νόμιμο έλεγχο της Ουκρανίας είναι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η πυρηνική ασφάλεια στην περιοχή».

