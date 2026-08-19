Πολιτική κρίση στο Κίεβο: Ο Ζελένσκι ξεκίνησε καρατομήσεις εν μέσω έρευνας για διαφθορά -Εντείνεται η πίεση για εκλογές - iefimerida.gr

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιμετωπίζει πιθανόν τη σοβαρότερη πίεση σε πολιτικό επίπεδο στην εμπόλεμη Ουκρανία μετά την έκκληση του πρώην υπουργού Άμυνας για τη διεξαγωγή εκλογών εν μέσω πολέμου με αιχμές για όργιο διαφθοράς.



Ο Ζελένσκι απέπεμψε την αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Ιρίνα Μούντρα, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην επίσημη ιστοσελίδα της ουκρανικής προεδρίας. Το διάταγμα δεν αναφέρει τον λόγο της απομάκρυνσής της.

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Η εξέλιξη έρχεται την ίδια ημέρα που οι ουκρανικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι ερευνούν μια φερόμενη «εγκληματική οργάνωση», στην οποία συμμετέχουν νυν και πρώην πολιτικοί, καθώς και «υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι» στο ίδιο το γραφείο του Ζελένσκι.

Ενώ είναι πασιφανής η σύνδεση με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις που βιώνει η εμπόλεμη χώρα, καθώς ο προσφάτως αποπεμφθείς και ιδιαίτερα δημοφιλής πρώην υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ ζήτησε να γίνουν εκλογές, σε μια κίνηση πρωτοφανούς πίεσης στην κυβέρνηση Ζελένσκι.

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Έρευνα για υψηλόβαθμους αξιωματούχους

Η NABU, η ουκρανική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι ξεκίνησε μεγάλη έρευνα για υπόθεση που αφορά ξέπλυμα χρήματος και άλλες πιθανές πράξεις διαφθοράς.

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι στο μικροσκόπιο βρίσκεται και αξιωματούχος γραφείου του Ζελένσκι, χωρίς όμως να κατονομάσει το πρόσωπο.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ερευνώνται πρώην βουλευτής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κρατικής τράπεζας, ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου κρατικής τράπεζας και άλλα πρόσωπα.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μεταξύ των προσώπων που ερευνώνται βρίσκεται η Μούντρα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας φέρεται να πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε περιουσίες της ίδιας και του πρώην βουλευτή Βαντίμ Στόλαρ.

Ο Στόλαρ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται υπό έρευνα, δηλώνοντας ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις Αρχές και «δεν παρεμποδίζει» το έργο των ερευνητών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι η αποπομπή της Μούντρα συνδέεται με την έρευνα της NABU, εξηγούν βρετανικά ΜΜΕ που παρακολουθούν στενά τις τελευταίες εξελίξεις.

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Νέοι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών

Ωστόσο, μέσα σε αυτό το κλίμα πολιτικής αναταραχής, το ουκρανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις προτάσεις του Ζελένσκι για τους νέους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας.

Ο Αντρίι Σίμπιχα και ο Γεβχένιι Χμάρα έλαβαν την έγκριση των βουλευτών, με τον Ζελένσκι να δηλώνει αμέσως μετά:

«Είμαι ευγνώμων στους βουλευτές για την υποστήριξή τους στον Αντρίι Σίμπιχα για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας και στον Γεβχένιι Χμάρα για τη θέση του υπουργού Άμυνας.

Τα καθήκοντα και για τους δύο υπουργούς είναι απολύτως ξεκάθαρα: Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη δύναμη. Και θα την έχει. Δόξα στην Ουκρανία!».

Η νέα κρίση αποτελεί ακόμη μία δύσκολη εξέλιξη για τον Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις μετά την απομάκρυνση του πρώην υπουργού Άμυνας, Φεντόροφ.

Πέρυσι, ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, είχε επίσης παραιτηθεί και αργότερα κατονομάστηκε ως ύποπτος σε έρευνα για διαφθορά.

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«Δεν υπάρχει σαφής κατανόηση» για εκλογές εν καιρώ πολέμου

Η συζήτηση για τη διεξαγωγή εκλογών παραμένει, παράλληλα, στο επίκεντρο. Ο Ουκρανός πολιτικός αναλυτής Αρτέμ Μπρονζούκοφ αμφισβήτησε κατά πόσον είναι πρακτικό να διοργανωθούν εκλογές όσο συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί, μιλώντας γι' αυτή τη θέση στον «Guardian».

«Σήμερα δεν υπάρχει σαφής κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί η προστασία των ανθρώπων στο πλαίσιο ενός ολοκληρωτικού πολέμου», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, υπάρχει «μια αρκετά βαθιά ριζωμένη άποψη στην ουκρανική κοινωνία» ότι οι εκλογές είναι απαραίτητες αλλά μόνο μετά το τέλος της ενεργού φάσης του πολέμου. Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ουκρανία «μια εμπόλεμη Δημοκρατία», κάτι που, όπως είπε, επιβεβαιώνεται από τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν την παραίτηση του Φεντόροφ από την κυβέρνηση.

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Οι δημοσκοπήσεις

Οι πολιτικές εξελίξεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο βάρος καθώς πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι ο πρώην υπουργός Φεντόροφ θα μπορούσε να καταλάβει την τρίτη θέση στον πρώτο γύρο προεδρικών εκλογών, με ποσοστό 13,1%.

Πρώτος εμφανίζεται ο Ζελένσκι με 22,3% και δεύτερος ο πρώην αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και νυν πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Βρετανία, Βαλέρι Ζαλούζνι, με 21,4%.

Στον δεύτερο γύρο, ωστόσο, η ίδια δημοσκοπική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Socis, εκτιμά ότι ο Ζελένσκι θα έχανε τόσο από τον Φεντόροφ όσο και από τον Ζαλούζνι.

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Η διεξαγωγή εκλογών, πάντως, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη υπό τις σημερινές συνθήκες. Εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα ή έχουν εκτοπιστεί από την έναρξη του πολέμου, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, πολλοί από αυτούς στην πρώτη γραμμή.

Παράλληλα, περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, δημιουργώντας ένα ακόμη τεράστιο πρακτικό και πολιτικό εμπόδιο για τη διεξαγωγή μιας εθνικής εκλογικής διαδικασίας,

κι αυτή είναι μια πραγματικότητα που σύμφωνα με το SkyNews που δεν μπορεί να παραβλεφθεί.