 Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στη Ζαπορίζια - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στη Ζαπορίζια

Βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια
Βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια / Φωτογραφία Χ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Νέα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στη Ζαπορίζια, στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν πλήγματα με drones εναντίον κατοικημένων συνοικιών στη Βίλνιανσκ (...) Δυο γυναίκες και άνδρας σκοτώθηκαν και άλλος άνδρας τραυματίστηκε», διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Φεντόροφ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ νεκροί

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ