Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στη Ζαπορίζια - iefimerida.gr

Νέα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στη Ζαπορίζια, στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν πλήγματα με drones εναντίον κατοικημένων συνοικιών στη Βίλνιανσκ (...) Δυο γυναίκες και άνδρας σκοτώθηκαν και άλλος άνδρας τραυματίστηκε», διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Φεντόροφ.