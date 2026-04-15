 Ουκρανία: Σκοτώθηκε 8χρονο αγόρι και τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι σε επιδρομή ρωσικών drones στην Τσερκάσι - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σκοτώθηκε 8χρονο αγόρι και τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι σε επιδρομή ρωσικών drones στην Τσερκάσι

Πόλεμος στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία / Φωτογραφία αρχείου: AP Photo
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα 8χρονο αγόρι σκοτώθηκε και 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας επιδρομής ρωσικών drones στην ουκρανική πόλη Τσερκάσι.

Πρόκειται για την πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Ίχορ Ταμπουρέτς ενημέρωσε μέσω Χ πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν καταστροφές σε τέσσερα πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών, με αποτέλεσμα ένας 8χρονος να βρει τον θάνατο και 14 κάτοικοι να τραυματιστούν. Διευκρίνισε πως εννέα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ σε άλλους πέντε παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες.

Είχε προηγηθεί μερικές ώρες νωρίτερα ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, με απολογισμό τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 27 τραυματίες.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

