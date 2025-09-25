 Ουκρανία: Ρωσική επίθεση άφησε χωρίς ρεύμα 30.000 καταναλωτές στην πόλη Τσερνίχιφ - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση άφησε χωρίς ρεύμα 30.000 καταναλωτές στην πόλη Τσερνίχιφ

Επίθεση Τσερνίχιφ
Επίθεση στο Τσερνίχιφ / Φωτογραφία αρχείου: AP Photos
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Περίπου 30.000 καταναλωτές στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανία και τις γύρω περιοχές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος.

Οι διακοπές προκλήθηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση σε κρίσιμης σημασίας υποδομή, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά, πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, λέγοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ χωρίς ρεύμα ρωσική επίθεση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ