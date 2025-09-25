Ουκρανία: Ρωσική επίθεση άφησε χωρίς ρεύμα 30.000 καταναλωτές στην πόλη Τσερνίχιφ - iefimerida.gr

Περίπου 30.000 καταναλωτές στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανία και τις γύρω περιοχές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος.

Οι διακοπές προκλήθηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση σε κρίσιμης σημασίας υποδομή, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά, πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, λέγοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.

ΑΠΕ ΜΠΕ