Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της πασχαλινής εκεχειρίας -Μπαράζ επιθέσεων τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου - iefimerida.gr

Κατηγορίες για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ χθες, Σάββατο για το Πάσχα των Ορθοδόξων αντάλλαξαν σήμερα η Ουκρανία και η Ρωσία.



Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι η εκεχειρία θα εφαρμοζόταν από τις 16:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) του Σαββάτου ως τα μεσάνυχτα σήμερα Κυριακή του Πάσχα, δηλαδή για 32 ώρες, μετά από προταση του Βλαντιμίρ Πούτιν, που αποδέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ωστόσο ότι το Κίεβο θα απαντήσει σε οποιαδήποτε ρωσική παραβίαση.

Μάλιστα, με ανάρτησή του σήμερα στο Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος εύχεται στους συμπολίτες του «Χριστός Ανέστη» και τονίζει ότι «θα ήταν σωστό να συνεχιστεί η εκεχειρία και πέρα από τις ημέρες της γιορτής».

«Έχουμε μεταφέρει αυτή την πρόταση στη Ρωσία, και αν η Ρωσία επιλέξει ξανά τον πόλεμο αντί για την ειρήνη, θα δείξει για άλλη μια φορά στον κόσμο, και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποιος πραγματικά υποστηρίζει τι» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Μπαράζ επιθέσεων εκατέρωθεν τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου



Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, η Ρωσία παραβίασε χθες 2.299 φορές την εκεχειρία στο μέτωπο της Ουκρανίας, το οποίο εκτείνεται σε πάνω από 1.200 χιλιόμετρα.

«Στις 07:00 (και ώρα Ελλάδος) της 12ης Απριλίου είχαν καταγραφεί 2.299 παραβιάσεις της εκεχειρίας, δηλαδή: 28 εχθρικές επιθέσεις, 479 βομβαρδισμοί πυροβολικού, 747 πλήγματα επιθετικών drones (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τύπου «Lancet», «Molniya») και 1.045 πλήγματα drones FPV», διευκρίνισε το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε αναφορά του την οποία δημοσίευσε στο Facebook.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν σημειώθηκε καμία «επίθεση πυραύλου, κατευθυνόμενων αεροπορικών βομβών ή drones τύπου Shahed» των ρωσικών δυνάμεων.

Λίγα λεπτά αργότερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε με τη σειρά του τις ουκρανικές δυνάμεις ότι παραβίασαν 1.971 φορές την κατάπαυση του πυρός.

Το ρωσικό υπουργείο σημείωσε ότι το Κίεβο άνοιξε πυρ 258 φορές, με τα πυρά αυτά να προέρχονται από πυροβολικό ή άρματα μάχης, ότι πραγματοποίησε 1.329 πλήγματα με drones FPV και εξαπέλυσε 375 φορές «διαφόρων ειδών πυρομαχικά», κυρίως με τη βοήθεια drone.