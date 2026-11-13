Ουκρανία: Ετοιμάζεται η μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων από την αρχή του πολέμου με τη Ρωσία -H ανακοίνωση Κούσνερ

Πιθανή επιστροφή χιλιάδων αιχμαλώτων στις οικογένειές τους «βλέπει» ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν ο επόμενος κύκλος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσά τους από το 2022 να επεκταθεί και να συμπεριλάβει αντιπροσώπους ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

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Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για να προχωρήσει η «μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων» ανάμεσα στις δυο πλευρές αφότου άρχισε ο πόλεμος.

«Εργαζόμαστε για τη μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων του πολέμου, δυνητικά επανενώνοντας χιλιάδες ανθρώπους με τις οικογένειές τους», ανέφερε ο κ. Κούσνερ μέσω X, μετά τον πρώτο γύρο των ουκρανορωσικών διαπραγματεύσεων με αμερικανική μεσολάβηση αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις

Επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης σκότωσαν δυο άνδρες 57 και 47 ετών, στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι (βορειοανατολικά).

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Στη Ρίβνε, στη βορειοδυτική Ουκρανία, πέντε άμαχοι τραυματίστηκαν όταν drones έπληξαν κτίριο.



Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, τμήμα της οποίας βρίσκεται πάνω στα σύνορα, άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στον τομέα της κοινότητας Σεμπέκινα, ανακοίνωσαν μέσω Telegram οι τοπικές αρχές.

Συντρίμμια drones προκάλεσαν φωτιές σε βιομηχανική εγκατάσταση στο νότιο τμήμα της ρωσικής πόλης Βολγκαγκράντ, γνωστοποίησαν μέσω Telegram οι υπηρεσίες του περιφερειάρχη Αντρέι Μπατσάροφ, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.



Στη Βολγκαγκράντ βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο της Lukoil, μεταξύ άλλων.