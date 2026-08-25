Φωτιά σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της νότιας Ρωσίας – Νεκροί από επιθέσεις σε Ρωσία και Ουκρανία - iefimerida.gr

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένα διυλιστήριο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας, σε επιδρομή ουκρανικών drone τα ξημερώματα.

«Συντρίμμια drones κατέπεσαν στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Αφίψκι», με αποτέλεσμα «δυστυχώς, δυο άνθρωποι να σκοτωθούν», ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ μέσω Telegram.

Από την ουκρανική επιδρομή εκδηλώθηκε επίσης πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου και υπέστησαν ζημιές 10 σπίτια σε χωριό, στο ένα από τα οποία εκδηλώθηκε επίσης φωτιά.

Το διυλιστήριο πετρελαίου Afipsky είναι ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της νότιας Ρωσίας, που επεξεργάζεται περίπου 6,25 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου ετησίως.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρίψης κατευθυνόμενης βόμβας από ρωσικό αεροσκάφος στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram.

ΑΠΕ-ΜΠΕ