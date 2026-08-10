 Ουκρανία: Πέντε τραυματίες από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες στη Σούμι - iefimerida.gr
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Ουκρανία: Πέντε τραυματίες από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες στη Σούμι

Πόλεμος στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία / Φωτογραφία αρχείου: AP Photo
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη έπληξαν την πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιφέρειας Όλεχ Χριχόροφ, κάνοντας λόγο για ζημιές σε τρεις τοποθεσίες σε δυο τομείς της πόλης.

Πάντως κατά τον ίδιο αξιωματούχο, που επικαλέστηκε ακόμη προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν υπήρξαν νεκροί.

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