Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πύραυλο σε επίθεση στo Ντνίπρο - iefimerida.gr

Ρωσική πυραυλική επίθεση σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

Πέντε άμαχοι άνδρες έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από είκοσι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσαν ουκρανικές αρχές.

«Σήμερα, η Ρωσία διέπραξε για άλλη μια φορά τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων. Η ρουκέτα στον Ντνίπρο στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις αμάχους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ήταν άμαχοι που απλώς κινούνταν στον δρόμο με τα αυτοκίνητά τους. Άνθρωποι που πήγαν στις δουλειές τους, στα σπίτια τους, στους συγγενείς τους. Ήταν αυτοί που η Ρωσία στόχευσε με πύραυλο. Πάνω από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πρόκειται για στοχευμένη τρομοκρατία εναντίον του άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Υποδομών Ολέξι Κουλέμπα μέσω ανάρτησής του στο Facebook:

Καταστροφή σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, από την επίθεση υπέστη ζημιές κρίσιμη εγκατάσταση υποδομής, ενώ η περιοχή γύρω από το σημείο του πλήγματος μετατράπηκε σε σκηνικό εκτεταμένης καταστροφής.

Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον δέκα τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ ένας 40χρονος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ολεξάντρ Γκάντζα.

Εικόνες καταστροφής από το σημείο της επίθεσης

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές δείχνει κατεστραμμένα οχήματα με ίχνη αίματος και εκτεταμένες ζημιές από θραύσματα, ενώ κοντινό κατάστημα έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές με τα τζάμια του να έχουν σπάσει ολοσχερώς.