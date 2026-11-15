Ουκρανία: Το μεγάλο «παζάρι» για το Ντονμπάς και το ΝΑΤΟ -Η πρόταση των ΗΠΑ στο Κίεβο και τα ανταλλάγματα που ζητάει ο Ζελένσκι

Η συζήτηση που άνοιξε στις διαπραγματεύσεις του Άμπου Ντάμπι για ενδεχόμενη αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς, με αντάλλαγμα την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, συνεχίζεται σε ένα άτυπο «παζάρι» μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας και Κιέβου.

Για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συνέδεσαν ευθέως το εδαφικό ζήτημα με την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ανοίγοντας ένα εξαιρετικά ευαίσθητο κεφάλαιο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

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Το Reuters, μεταδίδοντας τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, διευκρινίζει ότι η αμερικανική πλευρά έθεσε το ζήτημα υπό μορφή ερωτήματος και όχι ως οριστικοποιημένη πρόταση.

Ο Ζελένσκι, πάντως, ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο δεν προτίθεται να αποδεχθεί την εγκατάλειψη των εδαφών του χωρίς ένα συνολικό και αξιόπιστο πακέτο εγγυήσεων ασφαλείας.

Η Ουάσιγκτον φαίνεται να αναζητά μια φόρμουλα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμβιβασμό μεταξύ δύο θέσεων οι οποίες μέχρι σήμερα θεωρούνταν ασυμβίβαστες: της απαίτησης της Μόσχας να αποκτήσει τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς και της επιδίωξης του Κιέβου να εξασφαλίσει ότι δεν θα βρεθεί ξανά εκτεθειμένο σε μια μελλοντική ρωσική επίθεση.

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Η Μόσχα θέλει να αλλάξει τους κανόνες ασφαλείας στην Ευρώπη

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανησυχία των Ευρωπαίων δεν αφορά αποκλειστικά την τύχη του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Όπως αποκαλύπτει η Washington Post, η Ρωσία επανέφερε στις διαπραγματεύσεις απαιτήσεις που είχε διατυπώσει ήδη τον Δεκέμβριο του 2021, λίγους μήνες πριν από τη γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόσχα επιδιώκει την ανατροπή βασικών στοιχείων της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, ζητώντας την επιστροφή της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στα επίπεδα του 1997.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ουσιαστικά περιορισμό της στρατιωτικής παρουσίας της Συμμαχίας σε χώρες που εντάχθηκαν μετά το συγκεκριμένο έτος, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία και οι τρεις χώρες της Βαλτικής.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει το European Council on Foreign Relations (ECFR), το οποίο στην ανάλυσή του με τίτλο «More than Ukraine: How the Abu Dhabi talks laid bare Russia’s priorities» εκτιμά ότι η Ρωσία επιδιώκει κάτι πολύ ευρύτερο από μια συμφωνία για τα ουκρανικά εδάφη: την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής τάξης ασφαλείας των τελευταίων 35 ετών.

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Το ευρωπαϊκό δίλημμα και οι εγγυήσεις για την επόμενη ημέρα

Αυτή ακριβώς η διεύρυνση της ατζέντας προκαλεί έντονο προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το Council on Foreign Relations (CFR), αξιολογώντας τις συνομιλίες του Άμπου Ντάμπι, επισημαίνει ότι η συζήτηση για τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας μπορεί να δώσει στους Ευρωπαίους τη θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που διεκδικούν, αλλά ταυτόχρονα ενδέχεται να λειτουργήσει ως μηχανισμός καθυστέρησης μιας πραγματικής εκεχειρίας.

Το CFR σημειώνει ότι η Μόσχα μπορεί να αξιοποιήσει τις διαπραγματεύσεις για να μεταθέσει χρονικά τη συζήτηση για τον τερματισμό των επιθέσεων, διατηρώντας παράλληλα τη στρατιωτική πίεση στην Ουκρανία. Επιπλέον, εάν οι ΗΠΑ και η Ρωσία συζητήσουν το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των Ευρωπαίων, δημιουργείται ο κίνδυνος αποφάσεων που θα επηρεάζουν άμεσα την ήπειρο χωρίς τη συναίνεση των κρατών της.

Η συγκρότηση ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας με τη συμμετοχή της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Πολωνίας και της Ιταλίας, μαζί με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί προσπάθεια να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το διακύβευμα, άλλωστε, αφορά όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και την ασφάλεια των κρατών που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της Συμμαχίας.

Το άλλο μεγάλο ζήτημα αφορά τις εγγυήσεις που θα λάβει το Κίεβο. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα αποτελούσε μια ισχυρή θεσμική δέσμευση συλλογικής άμυνας. Εάν, όμως, η προοπτική αυτή παραμείνει αβέβαιη, το Κίεβο θα χρειαστεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη στρατιωτική του θωράκιση, τη συνέχιση της δυτικής βοήθειας και τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης.

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Ο Ζελένσκι έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί μια συνολική συμφωνία στην κρίση του ουκρανικού λαού μέσω δημοψηφίσματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί προηγουμένως οι απαραίτητες εγγυήσεις.