Η Ουκρανία «κοντά σε συμφωνία με τη Ρωσία», λέει στενός συνεργάτης του Ζελένσκι - iefimerida.gr

Αισιοδοξία ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ίσως πλησιάζει σε ένα τέλος εξέφρασε κορυφαίος αξιωματούχος του Κιέβου, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία κινούνται προς μια συμφωνία, παρά τη δημόσια εικόνα στασιμότητας.

Ο Κίριλο Μπουντάνοφ, πρώην αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών του ουκρανικού στρατού και νυν επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και βασικός διαπραγματευτής της Ουκρανίας, δήλωσε στο Bloomberg ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Γι’ αυτό και διαπραγματεύονται», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δεν πιστεύω ότι θα πάρει πολύ χρόνο».

Διαπραγματεύσεις με «μαξιμαλιστικές» θέσεις Ουκρανίας και Ρωσία

Παρά την αισιοδοξία ο Μπουντάνοφ αναγνώρισε ότι μέχρι στιγμής τόσο η Ουκρανία, όσο και οι Ρωσία εμμένουν σε «μαξιμαλιστικές» θέσεις, κάτι που δυσχεραίνει την επίτευξη συμβιβασμού.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι υπάρχει σταδιακή σύγκλιση: «Κατ’ αρχήν, όλοι πλέον κατανοούν ξεκάθαρα τα όρια του αποδεκτού. Αυτό αποτελεί τεράστια πρόοδο».

Το πιο δύσκολο ζήτημα παραμένει το εδαφικό, με τον ίδιο να αποφεύγει να δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια πιθανή συμφωνία. «Δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση ακόμη», τόνισε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και η Μόσχα θέλει να τελειώσει ο πόλεμος

Σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο, και η Μόσχα έχει ισχυρά κίνητρα για να καταλήξει σε συμφωνία, κυρίως λόγω του οικονομικού κόστους.

«Σε αντίθεση με εμάς, αυτοί ξοδεύουν δικά τους χρήματα. Πρόκειται για τεράστια ποσά», σημείωσε .

Παρότι η Ρωσία διαθέτει σημαντικά αποθέματα ανθρώπινου δυναμικού, ο Μπουντάνοφ υπογράμμισε ότι αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αποφασιστικά κέρδη στο πεδίο της μάχης.

Αντίθετες εκτιμήσεις και στασιμότητα

Την ίδια ώρα, πηγές κοντά στο Κρεμλίνο εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξες, κάνοντας λόγο για περιορισμένη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βασικά αγκάθια παραμένουν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά και η ανάγκη για ευρύτερη συμφωνία που θα περιλαμβάνει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Το μόνο απτό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι ότι και οι δύο πλευρές έχουν διατυπώσει θέσεις που είναι απαράδεκτες για την άλλη», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές στο πρακτορείο.

Προσωρινή εκεχειρία και διπλωματικές κινήσεις

Μέσα σε αυτό το κλίμα, μια σύντομη ανάπαυλα στις εχθροπραξίες αναμένεται το Σαββατοκύριακο, με αφορμή το Ορθόδοξο Πάσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για προσωρινή κατάπαυση του πυρός, με την Ουκρανία να δηλώνει ότι θα κινηθεί ανάλογα με τις κινήσεις της ρωσικής πλευράς.

Παράλληλα, αναμένεται ενίσχυση της διπλωματικής δραστηριότητας, με Αμερικανούς αξιωματούχους να εξετάζουν επίσκεψη στο Κίεβο, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί ο ρόλος των ΗΠΑ ως βασικού διαμεσολαβητή.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και τα ανοιχτά ζητήματα

Η Ουκρανία επιδιώκει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να αποτραπεί μελλοντική ρωσική επιθετικότητα, ένα ζήτημα που αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό θέμα στις επόμενες επαφές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της, η Ρωσία επιμένει σε απαιτήσεις που περιλαμβάνουν την αποχώρηση ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, ακόμη και από εδάφη που δεν έχει καταλάβει πλήρως η Μόσχα.

Το Κίεβο, αντίθετα, προκρίνει το «πάγωμα» της σύγκρουσης στη σημερινή γραμμή του μετώπου.

Οικονομικές πιέσεις και αβεβαιότητα

Την ίδια στιγμή, και οι δύο πλευρές αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές πιέσεις.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή βοήθεια και κινδυνεύει να αντιμετωπίσει σοβαρό χρηματοδοτικό κενό τους επόμενους μήνες, εάν δεν εκταμιευθούν κρίσιμα κονδύλια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρωσία, από την άλλη, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα λόγω των υψηλών στρατιωτικών δαπανών, αν και η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει προσφέρει προσωρινή ανάσα.

«Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί»

Παρά τις δυσκολίες, ο Μπουντάνοφ εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, επιμένοντας ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων είναι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος.

Όπως σημείωσε με νόημα: «Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί; Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές: πόλεμος ή ειρήνη. Όχι απλώς συνέχιση του πολέμου, αλλά συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Αν συμφωνήσουν σε αυτό — γιατί μπορεί και να μην συμφωνήσουν».

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να διανύει ήδη το πέμπτο έτος του, το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας παραμένει αβέβαιο, αλλά για πρώτη φορά εδώ και καιρό, φαίνεται να διαγράφεται – έστω και διστακτικά – μια προοπτική αποκλιμάκωσης.