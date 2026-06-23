Η Ουκρανία κατέστρεψε σιδηροδρομική γέφυρα στην Κριμαία, «κλειδί» για τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού - iefimerida.gr

Στην καταστροφή σιδηροδρομικής γραμμής στη Βόρεια Κριμαία προχώρησε ο ουκρανικός στρατός την Τρίτη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το χτύπημα στο κανάλι της περιοχής είναι καίριας σημασίας, καθώς αποτελούσε στρατηγική στρατιωτική και εφοδιαστική βάση που χρησιμοποιούσαν οι ρωσικές δυνάμεις.

Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανέφεραν επίσης στην εφαρμογή Telegram ότι πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις κατά της γέφυρας κοντά στο χωριό Ροζντόλνε στην κατεχόμενη Κριμαία, σε συνεργασία με μέλη της αντίστασης που δραστηριοποιούνται στη χερσόνησο.

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Βίντεο που κυκλοφορούν ήδη στο διαδίκτυο καταγράφουν τη στιγμή της επιχείρησης.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στις περιοχές του νότου και στην Κριμαία, που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, με στόχο να προκαλέσει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της Μόσχας.

Πούτιν: Η Ουκρανία προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία επιτίθεται σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία.

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί από τις αρχές του 2026, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές και να αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης σε ορισμένες περιοχές.

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Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι ο στόχος του είναι να εξαντλήσει μια βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου της Ρωσίας και να δείξει στους Ρώσους ότι η σύγκρουση δεν είναι πλέον κάτι μακρινό.

Μιλώντας σε αποφοίτους στρατιωτικών σχολών και σχολών υπηρεσιών ασφαλείας, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεδομένων των επιθέσεων του Κιέβου εναντίον πολιτικών στόχων.

«Οι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών - ποιος είναι ο στόχος τους; Να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία εν μέσω μιας τόσο μαζικής επίθεσης, όταν ολόκληρη η Δύση εργάζεται για λογαριασμό τους και αυτά τα drones καταφθάνουν σε τεράστιους αριθμούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με τις ενέργειες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων» τόνισε κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον των αποφοίτων στρατιωτικών σχολών, που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στο να αναλάβουν τον έλεγχο της Κοστιαντίβκα, του νότιου άκρου της λεγόμενης «ζώνης οχυρών» στην περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία η Μόσχα έχει απαιτήσει από το Κίεβο να παραδώσει.

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ