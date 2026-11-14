 Ουκρανία: Οι ΗΠΑ πρότειναν την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, λέει ο Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οι ΗΠΑ πρότειναν την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, λέει ο Ζελένσκι

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
© AP Photo/Virginia Mayo

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έθεσαν το ερώτημα περί ενδεχόμενης παραχώρησης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, με αντάλλαγμα την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, μετά τον πιο πρόσφατο κύκλο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον στο Άμπου Ντάμπι.

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«Οι Αμερικανοί έθεσαν το ερώτημα: "Τι θα γίνει αν η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ; Θα αποχωρούσε από το Ντονμπάς;" Αυτή ήταν η πρώτη φορά που τέθηκε το ζήτημα», εξήγησε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους χθες, Παρασκευή, αλλά για τις οποίες υπήρχε εμπάργκο ως σήμερα.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε τη θέση του ότι το Κίεβο δεν θα παραχωρήσει εδάφη του. Πρόσθεσε όμως ότι, αν προταθεί στην Ουκρανία ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλείας που θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας, έναν ισχυρό και καλά χρηματοδοτούμενο ουκρανικό στρατό και πόρους για την ανοικοδόμηση, θα θέσει το ερώτημα σε δημοψήφισμα.

Το Κίεβο συζητά «συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ» και, αν τις επιβεβαιώσουν οι δυτικές χώρες, «τότε θα ρωτήσω την ουκρανική κοινωνία τι σκέφτεται: το δεχόμαστε ή όχι; Δεν έχω το δικαίωμα να λάβω μόνος μου αυτή την απόφαση», υπογράμμισε.

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Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ αποτελούν τη μοναδική «πραγματική ασφάλεια» της Ευρώπης και ότι η απόπειρα της Ρωσίας να αλλάξει την αρχιτεκτονική ασφαλείας της ηπείρου είναι «επικίνδυνη» και μπορεί να οδηγήσει σε νέους πόλεμους.

«Είναι επικίνδυνο διότι, κατά τη γνώμη μου, αυτού ακριβώς του είδους τα πράγματα οδηγούν σε πολέμους ή σε κλιμάκωση», είπε ο Ζελένσκι. «Η πραγματική ασφάλεια για την Ευρώπη είναι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Αυτό. Δεν υπάρχει άλλη ασφάλεια για την Ευρώπη», τόνισε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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