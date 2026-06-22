Η Ουκρανία χτύπησε εργοστάσιο ηλεκτρονικών πυραύλων στη Ρωσία -Τουλάχιστον 5 νεκροί - iefimerida.gr

Χτύπημα σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για πυραύλους στη Ρωσία κατάφερε ο ουκρανικός στρατός.

Πρόκειται για ακόμη ένα πλήγμα κατά της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας από επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς. Σε ανάρτησή του στο Telegram, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι κρουζ αέρος για την επίθεση στην εγκατάσταση, την οποία χαρακτήρισε «κρίσιμο στοιχείο» της ρωσικής αμυντικής παραγωγής.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εργοστάσιο κατασκευάζει ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε ρωσικούς πυραύλους, μεταξύ των οποίων και στο τακτικό σύστημα Iskander.

Βίντεο που καταγράφηκαν από διερχόμενο όχημα και επαληθεύτηκαν από το Reuters έδειχναν μεγάλα σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται από τουλάχιστον δύο σημεία της εγκατάστασης.

Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Ο κυβερνήτης της περιοχής Βορόνεζ, Αλεξάντερ Γκούσεφ, δήλωσε επίσης ότι λόγω της επίθεσης οι εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές ενώ τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόσθεσε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε αρκετούς στόχους πάνω από την περιοχή, η οποία βρίσκεται λιγότερο από 200 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

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Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανέφερε ότι οι μονάδες του συμμετείχαν στην επιχείρηση μαζί με άλλες δυνάμεις. Δεν διευκρινίστηκε ποιοι πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν, αν και η Βρετανία και η Γαλλία έχουν παραδώσει στην Ουκρανία πυραύλους κρουζ αέρος-εκτόξευσης τύπου Storm Shadow.