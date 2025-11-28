Ουκρανία: Έρευνα των αρχών κατά της διαφθοράς στο γραφείο του προσωπάρχη του Ζελένσκι - iefimerida.gr

Οι ουκρανικές Αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Αντριι Γερμάκ, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας στο γραφείο του προσωπάρχη του προέδρου Ζελένσκι. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του Ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.

Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, περίπου δέκα αξιωματούχοι της Εθνικής Μονάδα κατά της Διαφθοράς (NABU) και της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς (SAPO) εισήλθαν στο κυβερνητικό τετράγωνο στο Κίεβο. Ο Γερμάκ δεν απάντησε σε μήνυμα δημοσιογράφων, ενώ ο εκπρόσωπός του, Ολεξίι Τκατσούκ, δεν σχολίασε άμεσα.

Πολιτικές πιέσεις εν μέσω νέας ειρηνευτικής πρότασης

Οι εξελίξεις προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο εσωτερικής πίεσης στον Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πρόταση ΗΠΑ–Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, που περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Γερμάκ, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου από το 2020 και ο στενότερος σύμβουλος του Ζελένσκι, είχε οριστεί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ως επικεφαλής διαπραγματευτής με την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Διάβρωση αξιοπιστίας και διεθνείς επιπτώσεις

Το νέο σκάνδαλο διαφθοράς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ζελένσκι έχει δεσμευθεί να ξεριζώσει τη διαφθορά, η οποία ταλανίζει τη χώρα από την ανεξαρτησία της το 1991.

Η υπόθεση αποδυναμώνει περαιτέρω η θέση της Ουκρανίας στους συμμάχους της, παρέχοντας επιχειρήματα σε όσους αντιτίθενται στην παροχή πρόσθετης βοήθειας προς το Κίεβο, την ώρα που ο πόλεμος με τη Ρωσία εισέρχεται στο τέταρτο έτος της πλήρους κλίμακας εισβολής.