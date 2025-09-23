Ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές σε Μπριάνσκ και Σαμάρα - iefimerida.gr

Η Ουκρανία έπληξε δύο ρωσικές εγκαταστάσεις διανομής ρωσικού πετρελαίου σε Μπριάνσκ και Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε το γενικό επιτελείου του ουκρανικού στρατού.

Στην Σαμάρα, ο στρατός έπληξε έναν σταθμό με γραμμή παραγωγής που αναμιγνύει το ρωσικό πετρέλαιο για την παρασκευή του αργού πετρελαίου Urals που προορίζεται για εξαγωγές, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στο Telegram

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Μπριάνσκ, έπληξε έναν σταθμό με γραμμή παραγωγής ενός αγωγού που είναι κρίσιμης σημασίας για τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού αναφέρει στην ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

«Η έκταση των ζημιών προσδιορίζεται» προστίθεται στη σχετική ενημέρωση.

Αρκετά πλήγματα από την Ουκρανία σε ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία ανανέωσε την εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, στοχεύοντας συστηματικά βασικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια μείωσης των εσόδων της Μόσχας από τις εξαγωγές και των προμηθειών στην πρώτη γραμμή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι οι μονάδες του κατέστρεψαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το Μπριάνσκ και τη Σαμάρα. Ωστόσο δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία.

Τα στρατεύματα του Κιέβου έπληξαν επίσης ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, ανέφερε το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού , προσθέτοντας ότι επλήγησαν δύο αεροσκάφη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ