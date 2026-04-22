Ουκρανία: Επαναλειτουργεί ο πετρελαιαγωγός Druzhba -Ρωσική επίθεση τον Ιανουάριο διέκοψε τη λειτουργία - iefimerida.gr

Ο πετρελαιαγωγός Druzhba που μεταφέρει πετρέλαιο από τη Ρωσία προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία ετέθη πάλι σε λειτουργία, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το AFP, ο ίδιος αξιωματούχος υπονόησε τη λήξη του μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στο Κίεβο και στη Βουδαπέστη.

«Στις 12:35 ξεκίνησε η ροή του πετρελαίου» από το τμήμα του αγωγού που διασχίζει την Ουκρανία δήλωσε η πηγή που δεν κατονομάσθηκε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λειτουργία του αγωγού είχε διακοπεί τον Ιανουάριο έπειτα από ρωσική επίθεση που προκάλεσε ζημιές στο ουκρανικό τμήμα του Druzhba.

Η ΕΕ προσβλέπει στο κλείσιμο του ουκρανικού δανείου

Μετά την εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Ενωση ελπίζει να κλείσει το κεφάλαιο του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία που συμφωνήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και έκτοτε μπλοκάρεται από την Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπαν.

Η ΕΕ έδωσε ήδη σήμερα ένα πρώτο πράσινο φως για την εκταμίευση του δανείου προς την Ουκρανία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία που θα οδηγήσει σε συμφωνία των 27 κρατών-μελών και θα επιτρέψει τις πρώτες εκταμιεύσεις του δανείου.

Η Βουδαπέστη έδωσε τη συγκατάθεσή της για την έναρξη της διαδικασίας, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο, αλλά συνεχίζει να θέτει ως προϋπόθεση για την οριστική της έγκριση την επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του Druzhba.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελπίδες για άρση του βέτο της Ουγγαρίας

Αν όλα εξελιχθούν κατά τα προβλεπόμενα, η Ουγγαρία αναμένεται να άρει οριστικά το βέτο της κατά τη διάρκεια της Συνόδου των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο, γεγονός που θα δώσει το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει το πρώτο μέρος του δανείου ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026. Θα ακολουθήσει το 2027 το δεύτερο μέρος των υπολοίπων 45 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ενωση επέβαλε απαγόρευση επί των περισσότερων εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία.

Ομως, ο πετρελαιαγωγός Druzhba («φιλία», στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά για να δοθεί ο χρόνος στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης να απεξαρτηθούν από το ρωσικό πετρέλαιο, χρόνος που η Ουγγαρία και η Σλοβακία άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτος.

Ο απερχόμενος εθνικιστής, λαϊκιστής και προσκείμενος στο Κρεμλίνο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποίησε κατά κόρον το όπλο του ρωσικού αγωγού κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας κατηγορώντας το Κίεβο ότι καθυστερεί τις εργασίες της αποκατάστασης της λειτουργίας του Druzhba.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ουγγαρία του Όρμπαν επέμεινε στην ασφυκτική άσκηση πιέσεων για την τροφοδοσία της χώρας σε πετρέλαιο, αρνούμενη να προσφύγει στις εναλλακτικές λύσεις τροφοδοσίας, όπως ο πετρελαιαγωγός Adria που διασχίζει την Κροατία.

«Εκπληρώσαμε όλες τις δεσμεύσεις» με την επισκευή αυτής της υποδομής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα.

«Πιστεύω ότι το βασικό, τεχνητά κατασκευασμένο εμπόδιο, το ουγγρικό εμπόδιο, έχει αρθεί. Τώρα, πρέπει να προχωρήσουμε μαζί ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να λάβει το δάνειο», πρόσθεσε.

Επί της αρχής, το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για την έγκριση του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο έχει επίσης μπλοκάρει εδώ και μήνες το ουγγρικό βέτο, το οποίο αναμένεται επίσης να αρθεί μετά τη συντριπτική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της 12ης Απριλίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ ΜΠΕ