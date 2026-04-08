Ουκρανία: Ένας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια

Βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια / Φωτογραφία Χ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Βομβαρδισμοί της Ρωσίας στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Αυτό ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ. «Στο χωριό Μπαλάμπινε, κατοικίες και άλλα κτίρια καταστράφηκαν και υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα της επίθεσης και ξέσπασαν πυρκαγιές», ανέφερε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι «το πτώμα αποβιώσαντος βρέθηκε κάτω από τα συντρίμμια σπιτιού».

Ο κ. Φεντόροφ ανέφερε κατόπιν ότι 47χρονη τραυματίστηκε και της προσφέρθηκαν φροντίδες έπειτα από πλήγμα σε συνεταιρισμό που διαχειρίζεται χώρους στάθμευσης, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά.

Η Ζαπορίζια, μεγάλη, βιομηχανική πόλη, όχι μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο νότιο τμήμα της χώρας, υφίσταται σχεδόν καθημερινά ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Σχεδόν καθημερινά, αφότου ο ρωσικός στρατός προχώρησε σε εισβολή στην ουκρανική επικράτεια στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022, σκοτώνονται άμαχοι στην Ουκρανία σε βομβαρδισμούς της Ρωσίας. Σε αντίποινα, οι δυνάμεις του Κιέβου εξαπολύουν επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια, που προκαλούν επίσης απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

