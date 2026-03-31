Ουκρανία: Δυο νεκροί και 30 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα σε διάφορες περιφέρειες - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Δυο νεκροί και 30 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα σε διάφορες περιφέρειες

Επιδρομή της Ρωσίας με drones / AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Νέες αεροπορικές επιδρομές του ρωσικού στρατού σε περιφέρειες στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας.

Από τα χτυπήματα, σκοτώθηκαν τουλάχιστον δυο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 30, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι το βράδυ.

Κοντά στην πόλη Πολτάβα, συντρίμμια μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος που καταρρίφθηκε σκότωσαν έναν άνθρωπο, τραυμάτισαν άλλους τρεις και προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικία, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίνβιτς.

Αιματηρές ρωσικές επιδρομές με drones και επιθέσεις με βόμβες «ολίσθησης»

Επιδρομές drones και πυρά πυροβολικού σκότωσαν 65χρονο στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, κοντά στη Νικόπολη, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Γκάνζα, προσθέτοντας ότι άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη και 12 στην περιφέρεια συνολικά.

Δυο ρωσικές βόμβες «ολίσθησης» έπληξαν κοινότητα στην περιφέρεια Σούμι (βόρεια), που γειτονεύει με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6χρονο κορίτσι, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ, προσθέτοντας πως δεκαπέντε σπίτια και οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ