Ουκρανία: Απομακρύνθηκαν σώοι οι ανθρακωρύχοι που είχαν παγιδευτεί σε υπόγειες στοές - iefimerida.gr

Και οι 41 ανθρακωρύχοι που είχαν παγιδευτεί σε υπόγειες στοές μετά την ουκρανική επίθεση στο ανθρακωρυχείο του Μπιλορέτσενσκα απομακρύνθηκαν και είναι ασφαλείς.

Ο Λεονίντ Πασέτσνικ, ο διορισθείς από την Μόσχα επικεφαλής της περιοχής, δήλωσε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στο ανθρακωρυχείο και οι εργάτες μεταφέρθηκαν στην επιφάνεια.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι κανένας από τους ανθρακωρύχους δεν τραυματίστηκε και κανένας δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη.

Νωρίτερα ο Πασέτσνικ είχε δηλώσει ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν υποσταθμό που τροφοδοτεί με ρεύμα το ανθρακωρυχείο, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν οι ανθρακωρύχοι στις στοές, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης.

Το Κίεβο δεν σχολίασε το περιστατικό.