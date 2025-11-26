Ουκρανία: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε ρωσικό εργοστάσιο που παράγει εξοπλισμό για πυραύλους - iefimerida.gr

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι έπληξε ένα ρωσικό εργοστάσιο που παράγει εξοπλισμό πλοήγησης και άλλα εξαρτήματα για πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους.

Την ώρα που σε διπλωματικό επίπεδο φαίνεται να έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, στο επίπεδο των επιχειρήσεων, οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα εργοστάσιο κατασκευής εξοπλισμού για πυραύλους μέσα στην Ρωσία και συγκεκριμένα το εργοστάσιο «VNIIR-Progress» στην πόλη Τσεμποκσάρι, στη ρωσική περιοχή της Τσουβάσια.

Το εργοστάσιο παράγει, μεταξύ άλλων, «μονάδες τύπου Kometa που χρησιμοποιούνται σε drones καμικάζι Shahed, καθώς και σε πυραυλικά συστήματα Iskander-M και Kalibr», αναφέρει το Γενικό Επιτελείο στην ανακοίνωση του.

Σύμφωνα με ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, έχει καταγραφεί το πλήγμα στον χώρο του εργοστασίου, του οποίου επακολούθησε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.

Ο κυβερνήτης της Δημοκρατίας της Τσουβάσια, Όλεγκ Νικολάεφ, σύμφωνα με το BBC δήλωσε προηγουμένως ότι το Τσεμποκσάρι δέχτηκε επίθεση από ουκρανικά drones. Είπε ότι δύο κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δεν ανέφερε πλήγμα στο εργοστάσιο.

