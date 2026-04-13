Δείτε βίντεο: Ξεσάλωσε μετά τη νίκη Μάγιαρ στις εκλογές ο μέλλων υπουργός Υγείας της Ουγγαρίας -Viral ο χορός του - iefimerida.gr

Oλονύχτιο πάρτι στήθηκε χθες στους δρόμους της Βουδαπέστης, μετά την βαριά ήττα του Βίκτορ Όρμπαν﻿στις εκλογές, από τον φιλοευρωπαϊστή Πέτερ Μάγιαρ.

Χιλιάδες κόσμου έμειναν έξω μέχρι τα ξημερώματα, τραγουδώντας και χορεύοντας ενώ ο μελλοντικός υπουργός Υγείας της Ουγγαρίας κυριολεκτικά «ξεσάλωσε» στον χορό, γιορτάζοντας την νίκη του κόμματός του, Tisza.

Το βίντεο με τον Ζολτ Χέγκεντους να πανηγυρίζει χορεύοντας πάνω στην σκηνή έχει ήδη ξεπεράσει τα 1,5 εκατομμύρια views στο Instagram.

Το στιγμιότυπο κατέγραψε η δημοσιογράφος του RTL, Νοέμι Ζαλαβάρι, η οποία το ανέβασε στα social media με τη λεζάντα: «Ο Ζολτ Χέγκεντους, το όνομα του οποίου ακούγεται για τη θέση του επόμενου υπουργού Υγείας, είναι χαρούμενος».

Aλλαγή σκυτάλης στην Ουγγαρία μετά από 16 χρόνια

Στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, ο δεξιός, φιλοευρωπαϊστής Πέτερ Μάγιαρ κέρδισε με εντυπωσιακή διαφορά τον στον εθνικιστή λαϊκιστή απερχόμενο πρωθυπουργό, σηματοδοτώντας την αλλαγή πολιτικής σκυτάλης στην Ουγγαρία μετά από 16 χρόνια.

Κατά την επίσημη καταμέτρηση, το κόμμα του Μάγιαρ, Tisza, εξασφάλισε το 53,56% των ψήφων και θα καταλάβει 138 έδρες από τις 199 του κοινοβουλίου.

Το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν έλαβε μόλις το 37,86% και θα περιοριστεί σε 55 έδρες.

Απευθυνόμενος στους δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτω, στην νικητήρια ομιλία του ο Μάγιαρ είπε:

«Απελευθερώσαμε την Ουγγαρία. Μαζί, ρίξαμε το καθεστώς Όρμπαν».