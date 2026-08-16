Ουγγαρία: Τραγωδία με 12 νεκρούς και τουλάχιστον 10 τραυματίες σε δυστύχημα με πολωνικό λεωφορείο - iefimerida.gr

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν μετά από ανατροπή πολωνικού λεωφορείου σε αυτοκινητόδρομο στην Ουγγαρία, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ σε ανάρτηση στο Facebook.

Το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 16/8 κοντά στην πόλη Μεζοκερέστες στην ανατολική Ουγγαρία, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας πως το λεωφορείο κατευθυνόταν προς την πόλη Νιρέγκχαζα στον αυτοκινητόδρομο όταν συνέβη το δυστύχημα.

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Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI μετέδωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 57 επιβάτες και δύο οδηγοί.

«Λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο M3 προς τη Νιρέγκχαζα…εξετράπη της πορείας του, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε.

Προκαταρκτικές πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός είναι πιθανόν να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι», ανέφερε η αστυνομία στον ιστότοπό της.

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά το δυστύχημα, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο οδηγός συνελήφθη.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.