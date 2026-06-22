Ουγγαρία: Ο Πέτερ Μάγιαρ θέλει να καθαιρέσει με συνταγματική μεταρρύθμιση τον πρόεδρο της χώρας - iefimerida.gr

Την καθαίρεση του προέδρου της Ουγγαρίας μέσω συνταγματική τροπολογίας προανήγγειλε ο Πέτερ Μάγιαρ.

Όπως δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, η συνταγματική μεταρρύθμιση αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο, την οποία μάλιστα έχει ονομάσει «Επιχείρηση Καθαρτήριο», και θα τεθεί αμέσως μετά σε δημοψήφισμα. Παράλληλα, εξήγγειλε ότι η κυβέρνησή του θα λάβει ευρείας κλίμακας οικονομικά, πολιτικά και νομικά μέτρα για την εξάλειψη της διαφθοράς στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων.

Συνταγματική τροπολογία για την απομάκρυνση του προέδρου Τάμας Σούλιοκ από το αξίωμά του.

Ο Μαγιάρ έχει κατηγορήσει τον πρόεδρο της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ, ότι στηρίζει την εξουσία του πρώην ηγέτη της δεξιάς Βίκτορ Όρμπαν. Ο Σούλιοκ έχει δηλώσει ότι δεν είχε πολιτικό πρόγραμμα και ότι απλώς εξασφάλιζε τους απαραίτητους ελέγχους και ισορροπίες.

Το Κοινοβούλιο θα εκλέξει νέο Πρόεδρο με θητεία έως πέντε ετών, εφόσον και όταν ο Σούλιοκ απομακρυνθεί από το αξίωμα.