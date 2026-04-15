Ουγγαρία: Ο Μάγιαρ δηλώνει ότι θα αναστείλει τη μετάδοση των κρατικών ΜΜΕ - iefimerida.gr

Την πρόθεσή του να «ανατείλει τη μετάδοση» κρατικών μέσων ενημέρωσης ανακοίνωσε ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μάγιαρ.

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας πρόσθεσε ότι η νέα κυβέρνηση θα φέρει στη Βουλή νέο νόμο για τα ΜΜΕ, ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία νέας Αρχής για τα ΜΜΕ η οποία θα διασφαλίζει την ελευθερία του Τύπου.

«Κάθε Ούγγρος αξίζει μια δημόσια υπηρεσία μέσων ενημέρωσης που μεταδίδει την αλήθεια», δήλωσε ο Π. Μάγιαρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον κρατικό ραδιοσταθμό Kossuth.

Συνομιλίες με την πετρελαϊκή MOL

Ο νεοεκλεγείς Μάαγιαρ πρόσθεσε σήμερα ότι θα χρειαστεί να μιλήσει με την ηγεσία της πετρελαϊκής εταιρείας MOL και ότι το πιο σημαντικό καθήκον για τις επόμενες εβδομάδες θα είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προμηθειών καυσίμων.

Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα του Μάγιαρ, Tisza (Σεβασμός και Ελευθερία) κατήγαγε συντριπτική νίκη στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στην Ουγγαρία, βάζοντας τέλος στην επί 16 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας από τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.



