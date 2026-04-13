«Bella Ciao»: Νεαροί Ούγγροι πανηγυρίζουν την ήττα του Όρμπαν στους δρόμους της Βουδαπέστης -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ένα ολονύχτιο πάρτι στήθηκε χθες στους δρόμους της Βουδαπέστης, από Ούγγρους που πανηγύριζαν την βαριά ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές, μετά από 16 χρόνια.



Χιλιάδες κόσμου έμειναν έξω μέχρι τα ξημερώματα, τραγουδώντας το Bella Ciao, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ΕΕ και σκίζοντας τις προεκλογικές αφίσες του Ορμπάν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δεξιός, φιλοευρωπαϊστής Πέτερ Μάγιαρ κέρδισε με εντυπωσιακή διαφορά τον στον εθνικιστή λαϊκιστή απερχόμενο πρωθυπουργό, στις εκλογές με συμμετοχή ρεκόρ των ψηφοφόρων, στο 79,50%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την επίσημη καταμέτρηση, το κόμμα του Μάγιαρ, Tisza, εξασφάλισε το 53,56% των ψήφων και θα καταλάβει 138 έδρες από τις 199 του κοινοβουλίου.

Το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν έλαβε μόλις το 37,86% και θα περιοριστεί σε 55 έδρες.

«Απελευθερώσαμε την Ουγγαρία»

Λίγο μετά την εξασφάλιση της νίκης από τον Μάγιαρ, οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Kossuth Lajos, στο ουγγρικό κοινοβούλιο, γέμισαν με κόσμο, καθώς χιλιάδες -κυρίως νέοι- Ούγγροι βγήκαν να γιορτάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών.

«Απελευθερώσαμε την Ουγγαρία. Μαζί, ρίξαμε το καθεστώς Όρμπαν», είπε στο τέλος της εκλογικής βραδιάς ο Πέτερ Μάγκιαρ, επευφημούμενος από δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του, που εκτόξευαν πυροτεχνήματα.