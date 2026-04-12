Κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία: «Είμαι εδώ για να νικήσω», δήλωσε ο Ορμπάν -Υπόνοιες για εκλογική νοθεία από τον Μαγιάρ - iefimerida.gr

Οι Ούγγροι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες μπορεί να τερματίσουν την 16χρονη θητεία του εθνικιστή Βίκτορ Ορμπάν.

Οι περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στη χώρα, όπως και οι πάνω από 500.000 άλλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε κόμματα, με πλειοψηφικό σύστημα το οποίο ευνοεί σε μεγάλο βαθμό το κυβερνών κόμμα του Ορμπάν, το Fidesz.



«Είμαι εδώ για να νικήσω»

Ο 62χρονος, αντιευρωπαϊστής απερχόμενος πρωθυπουργός και το κόμμα του, Fidesz, αντιμετωπίζει τον πρώην σύμμαχο και δεξί του χέρι, τον 45χρονο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος συγκρότησε πρόσφατα ένα αντιπολιτευόμενο, κεντροδεξιό κίνημα το Tisza, που έχρεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις.

«Είμαι εδώ για να νικήσω, δήλωσε ο Ορμπάν, αφού ψήφισε σε εκλογικό τμήμα στη Βουδαπέστη.

Ο Βίκτορ Όρμπαν απευθύνεται στα μέσα ενημέρωσης έξω από ένα εκλογικό τμήμα μετά την ψήφο του στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία, Κυριακή 12 Απριλίου 2026. (AP Photo/Petr David Josek)

Μάλιστα, σημείωσε ότι η Ευρώπη κατευθύνεται προς «μια μεγάλη κρίση» και ότι η Ουγγαρία χρειάζεται ισχυρή εθνική ενότητα για να αντισταθεί στις κρίσεις που πλησιάζουν.

Υπόνοιες για εκλογική νοθεία άφησε ο Μαγιάρ

«Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» με τις σημερινές εκλογές, όταν ψηφίσουν «ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση» και βγάλουν νικητή το κόμμα του δήλωσε από την πλευρά του ο Μαγιάρ, αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα - επίσης στη Βουδαπέστη.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης Τίσα, ψηφίζει σε εκλογικό τμήμα στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, την Κυριακή 12 Απριλίου 2026. (AP Photo/Denes Erdos)

Ο 45χρονος αντίπαλος του Ορμπάν πρόσθεσε ότι κάθε ψήφος μετράει στις σημερινές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες μπορεί να καταγραφεί ρεκόρ συμμετοχής.

Επίσης κάλεσε τον κόσμο να αναφέρει οποιαδήποτε παρατυπία υποπέσει στην αντίληψή του στη διάρκεια της ψηφοφορίας, προσθέτοντας ότι η «εκλογική νοθεία είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα».

Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά τις εκλογές

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ορμπάν, αποτελεί τον σημαντικότερο ευρωπαίο σύμμαχο τόσο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στον πόλεμο της Ουκρανίας, όσο και τόσο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – προκαλώντας «πονοκέφαλο» στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τους επικριτές του, με τις πολιτικές έχει μετατρέψει την Ουγγαρία σε πρότυπο ανελεύθερης δημοκρατίας, φέρνοντας τη χώρα του σε πορεία σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μολονότι οι Βρυξέλλες δεν έχουν εκφραστεί ανοιχτά για τις σημερινές εκλογές, «τα περισσότερα κράτη μέλη θα χαίρονταν αν απαλλάσσονταν από τον Ορμπάν», δήλωσε ευρωπαίος διπλωμάτης στο AFP, σύμφωνα μάλιστα με τον οποίο «η υπομονή έχει φτάσει στα όριά της».