Μάγιαρ: Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για την αποδέσμευση των «παγωμένων» κονδυλίων της ΕΕ - iefimerida.gr

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για την αποδέσμευση των «παγωμένων» κονδυλίων της ΕΕ, λέει ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ.

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε σήμερα ότι ευελπιστεί να ορκιστεί στις 9 ή 10 Μαΐου, ανάλογα με μια προεδρική απόφαση σχετικά με την εναρκτήρια συνεδρίαση της βουλής.

Ο Μαγιάρ είπε ότι θα διαφοροποιηθεί από την πρακτική που ίσχυε μέχρι σήμερα και θα ορκιστεί στην πρωθυπουργία την ίδια ημέρα που θα συνεδριάσει η νέα βουλή.

Θα σχεδιάσει λεπτομερώς τα σημεία συμφωνίας με την ΕΕ πριν σχηματίσει κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει "παγωμένα" κονδύλια λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου επί προηγούμενης διακυβέρνησης, σχολιάζοντας ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Ανεπίσημες συνομιλίες Μάγιαρ με αξιωματούχους της ΕΕ

Ο Μάγιαρ, του οποίου η σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου απομάκρυνε από την εξουσία τον εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια παραμονής του, πρόσθεσε ότι κάποιοι αξιωματούχοι της ΕΕ θα μεταβούν ακόμη και σήμερα στη Βουδαπέστη για ανεπίσημες συνομιλίες.

Οι ροές ρωσικού πετρελαίου κατά μήκος του αγωγού Ντρούζμπα θα μπορούσαν να επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα, κατέληξε ο ίδιος, λέγοντας ότι ο ουγγρικός όμιλος πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL τον ενημέρωσε ότι «βάσει πληροφοριών από τους εταίρους τους, αναμένουν ότι ο αγωγός πετρελαίου Ντρούζμπα θα επανεκκινήσει την επόμενη εβδομάδα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ