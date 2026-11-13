Στην Ουάσινγκτον έφτασε ο αρχηγός της Μοσάντ με στόχο να πείσει τον Τραμ για επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν

Ο διευθυντής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, έφτασε στην Ουάσινγκτον, όπου πραγματοποιεί επαφές με κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Επίκεντρο των συζητήσεων είναι οι εξελίξεις στο Ιράν και το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές με γνώση των επαφών.

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Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιχειρεί να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να εγκρίνει μια νέα στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν.

Συνάντηση με τον διευθυντή της CIA και επαφές με τον Γουίτκοφ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Γκόφμαν συναντάται με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ. Παράλληλα, αναμένεται να μεταβεί στο Μαϊάμι, όπου πρόκειται να συναντήσει τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Μέχρι στιγμής, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποδεχθεί τις πιέσεις του Νετανιάχου για επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τον πόλεμο στο Ιράν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

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Αντί μιας νέας στρατιωτικής αναμέτρησης, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να προκρίνει τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού και της οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης, σε συνεννόηση με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας.

«Θα μπορούσα να το τελειώσω αμέσως. Κατόπιν αιτήματος των χωρών που επιδιώκω να προστατεύσω, επιλέγουμε να ακολουθήσουμε μια λίγο πιο μακρά και πιο πολιτισμένη οδό», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Σαουδική Αραβία τού ζήτησε να διατηρήσει την υφιστάμενη κατάσταση για κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς, όπως υποστήριξε, το Ιράν αποδυναμώνεται. Ανέφερε επίσης ότι το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν προτιμούν να συνεχιστεί η αναμονή.