Ουάσιγκτον: Πυροβολισμοί σε γυμναστήριο κοντά στον Λευκό Οίκο -Αναφορές για νεκρό και 4 τραυματίες, ταμπουρωμένος σε διαμέρισμα ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στην Ουάσιγκτον ένας άνδρας άνοιξε πυρ μέσα σε γυμναστήριο, σε περιοχή κοντά στον Λευκό Οίκο, τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η αστυνομία της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς στη βορειοδυτική Ουάσινγκτον. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μαζί με την ειδική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, έχουν σπεύσει στην περιοχή του συμβάντος.

Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς παραμένει ασύλληπτος, έχοντας διαφύγει από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα, ενώ δεκάδες περιπολικά και ελικόπτερα συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού του.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή του Λόγκαν Σέρκλ, ενώ απαγόρευσαν στους κατοίκους να βγουν από τα σπίτια τους. Αρκετοί δρόμοι και τα τοπικά σχολεία παραμένουν κλειστά.

Για την ενίσχυση της αστυνομικής επιχείρησης κλήθηκαν ομοσπονδιακοί πράκτορες από το Γραφείο για το Αλκοόλ, τον Καπνό και τα Πυροβόλα Όπλα (ATF), υποδεικνύοντας την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για εξειδικευμένη συνδρομή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το σοβαρό περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι ένας από τους τραυματίες φέρεται να υπέκυψε.



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Eκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο Associated Press ότι ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί και έχει διαφύγει από το σημείο. Σύμφωνα με το CNN, αναφέρεται ότι έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί δεκάδες περιπολικά ενώ έχουν σηκωθεί και ελικόπτερα τα οποία περιπολούν από αέρος.

Όπως ανέφεραν οι αστυνομικοί, ο δράστης είναι ένας λευκός άνδρας με γεροδεμένη σωματική διάπλαση, φοράει γκρι σορτς και φέρει γκρι και μαύρο όπλο.

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«ΣΟΒΑΡΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη περιστατικό με πυροβολισμούς, στην περιοχή της 15ης οδού και της οδού P, στη βορειοδυτική Ουάσινγκτον», ανακοίνωσε το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον μέσω της πλατφόρμας X, στις 8:23 π.μ. «Στο σημείο έχει σπεύσει και η ειδική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών της αστυνομίας».

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Η αστυνομία απαγόρευσε στους κατοίκους να βγουν από τα σπίτια τους

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή του Λόγκαν Σέρκλ (Logan Circle), όπου βρίσκονται πολλές τοπικές επιχειρήσεις και κατοικίες. Παράλληλα, αρκετοί δρόμοι αποκλείστηκαν, ενώ τα σχολεία της περιοχής παρέμειναν κλειστά.

Φωτογραφία AP

Στο σημείο κλήθηκαν επίσης πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου για το Αλκοόλ, τον Καπνό, τα Πυροβόλα Όπλα και τα Εκρηκτικά (ATF), προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των αστυνομικών δυνάμεων.