Νεκρή η 20χρονη εθνοφρουρός που πυροβόλησαν στην Ουάσιγκτον -Όσα είπε ο Τραμπ - iefimerida.gr

Ένα από τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυροβολισμούς την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ, μέλος της φρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια, περιγράφηκε από τον Τραμπ ως «πολύ σεβαστή» και «υπέροχη προσωπικότητα». Ο δεύτερος τραυματίας, ο 24χρονος Άντριου Γουλφ, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και, όπως ανέφερε ο πρόεδρος, «παλεύει για τη ζωή του». Οι δύο στρατιώτες έπεσαν σε ενέδρα ενώ περιπολούσαν κοντά στο Λευκό Οίκο.

Ο πατέρας της Μπέκστρομ είχε δηλώσει νωρίτερα στους New York Times ότι η κόρη του ήταν απίθανο να επιβιώσει και πως της «κρατούσε το χέρι».

Ο ύποπτος δράστης, ο 29χρονος Αφγανός Ραμανουλά Λακανουάλ βρίσκεται επίσης σε σοβαρή κατάσταση. Ο Τραμπ τον χαρακτήρισε «άγριο τέρας».

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Τζανίν Πίρο, ο Λακανουάλ ταξίδεψε χιλιάδες χιλιόμετρα από την πολιτεία της Ουάσιγκτον προκειμένου να πραγματοποιήσει την επίθεση, χρησιμοποιώντας ένα ισχυρό περίστροφο Magnum. Τραυματίστηκε κατά την ανταλλαγή πυρών και νοσηλεύεται υπό αυστηρή φρούρηση.

Ο Αφγανός είχε υπηρετήσει προηγουμένως σε μονάδα του αφγανικού στρατού που υποστηριζόταν από τη CIA και μετέβη στις ΗΠΑ το 2021 μέσω προγράμματος επανεγκατάστασης για όσους κινδύνευαν από αντίποινα των Ταλιμπάν, με την επαναφορά τους στην εξουσία καθώς αποχωρούσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κατοχής. Η αίτησή του για άσυλο είχε εγκριθεί φέτος. Οι αρχές αντιμετωπίζουν την επίθεση ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορα ακίνητα, με το FBI να κατάσχει ηλεκτρονικές συσκευές και να ανακρίνει συγγενείς. Αν και ο Λακανουάλ έχει σύζυγο και πέντε παιδιά, φαίνεται να έδρασε μόνος.

Μετά το περιστατικό, ο Τραμπ διέταξε την αποστολή 500 επιπλέον στρατιωτών στην Ουάσιγκτον, ανεβάζοντας τη δύναμη της Εθνοφρουράς στους 2.700. Η κυβέρνησή του ξεκίνησε επίσης επανεξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου που εγκρίθηκαν επί Μπάιντεν, καθώς και των πράσινων καρτών από 19 χώρες, ενώ ανεστάλησαν όλες οι νέες αιτήσεις από Αφγανούς.

Ο διευθυντής της CIA δήλωσε ότι ο δράστης δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε εισέλθει στη χώρα.