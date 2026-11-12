ΗΠΑ: 55χρονος γιατρός πίσω από την αιματηρή επίθεση -Άνοιξε πυρ επειδή εκνευρίστηκε για τη... μούχλα στο διαμέρισμά του αξίας 1 εκατ. δολαρίων

Ο 55χρονος Ματ Λάμπερτ, γιατρός επειγόντων περιστατικών κατονομάστηκε ως ο ύποπτος για την ένοπλη επίθεση σε γυμναστήριο στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο Λάμπερτ, με περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της υγείας, είχε εμπλακεί σε έντονη αντιπαράθεση με την ένωση ιδιοκτητών του συγκροτήματος κατοικιών όπου διέμενε.

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Όπως υποστήριζε, ορισμένες εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου είχαν οδηγήσει στην εμφάνιση σημαντικών φθορών στο διαμέρισμά του.

Η δικαστική διαμάχη στο διαμέρισμα του 1 εκατ. δολαρίων

Ειδικότερα, τον Μάρτιο του 2025, ο 55χρονος δράστης που τραυμάτισε σοβαρά πέντε ανθρώπους στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, είχε καταθέσει αγωγή κατά της Metropole Condominium Association, καταγγέλλοντας ότι οι εργασίες επισκευής στο κτίριο προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στο πολυτελές διαμέρισμά του.

Το συγκρότημα κατοικιών είχε καλυφθεί με σκαλωσιές και προστατευτικά καλύμματα, στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης. Ο ίδιος υποστήριζε ότι, μετά την έναρξη των παρεμβάσεων, εμφανίστηκαν ενδείξεις εισροής νερού, μούχλας, σημαντική συσσώρευση υγρασίας, καθώς και άλλες σχετικές φθορές.

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Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στην αγωγή, πριν από την έναρξη των εργασιών το διαμέρισμά του δεν παρουσίαζε προβλήματα.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λάμπερτ διέμενε σε πολυτελές διαμέρισμα στον έβδομο όροφο κτιρίο στην περιοχή Logan Circle της Ουάσιγκτον. Η αξία της κατοικίας του υπολογιζόταν σε περίπου 1,1 εκατομμύρια δολάρια.

«Έξι μήνες χωρίς ντους, στεγνωτήριο, κλιματισμό ή μαγείρεμα»

Ο γιατρός εξέφραζε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση στο διαμέρισμά του, χρησιμοποιώντας και τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X για να καταγράφει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, μαζί με φωτογραφίες από τις εργασίες στο διαμέρισμα, περιέγραφε την εμπειρία του γράφοντας: «Δύο χρόνια διαμονής στην πολυτέλεια. Εδώ και έξι μήνες είμαι χωρίς ντους, στεγνωτήριο, σύστημα κλιματισμού ή δυνατότητα μαγειρέματος».

«Ήταν πολύ απογοητευμένος», λέει γείτονάς του

Την αυξανόμενη δυσαρέσκεια του Λάμπερτ επιβεβαίωσε και γείτονάς του, ο οποίος περιέγραψε την έντονη ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι καταγγελίες του.

Παραγωγός του BBC News και ένοικος του διαμερίσματος στον από κάτω όροφο, δήλωσε στο CBS ότι ο Λάμπερτ ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με τη διαχείριση του κτιρίου εξαιτίας των προβλημάτων με τη μούχλα.

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«Προσκαλούσε τους πάντες στο διαμέρισμά του για να δουν τις ζημιές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, ο γιατρός ήθελε να γίνει γνωστή η κατάσταση που αντιμετώπιζε και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις καταγγελίες του. «Ήθελε να μάθει ο κόσμος τι συνέβαινε. Ήθελε να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα και γινόταν ολοένα πιο απογοητευμένος επειδή αισθανόταν ότι κανείς δεν τον άκουγε», δήλωσε ο παραγωγός.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Λάμπερτ άνοιξε πυρ μέσα στο γυμναστήριο του ισογείου του συγκροτήματος, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, ενώ ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν.

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Φωτογραφία AP

Στη συνέχεια επέστρεψε στο διαμέρισμά του, όπου ταμπουρώθηκε για σχεδόν μία ώρα, προτού βάλει τέλος στη ζωή του.

Η αστυνομία της Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι διερευνά τη διαμάχη του με την ένωση ιδιοκτητών ως το πιθανότερο κίνητρο της επίθεσης.