Η Ουάσιγκτον ανακοινώνει νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου -Αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη οι επαφές - iefimerida.gr

Οι ΗΠΑ, διαμεσολαβήτρια χώρα, θα υποστηρίξουν ένα νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Το πολίτικό σκέλος θα επαναληφθεί στη Ρώμη στις αρχές Σεπτεμβρίου, και οι συνομιλίες θα συνεχιστούν στο μεταξύ στη Βηρυτό, την Ιερουσαλήμ και την Ουάσιγκτον», δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

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«Είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα. Το πλαίσιο εφαρμόζεται, οι πρώτες (πιλοτικές) ζώνες λειτουργούν και οι ομάδες εργασίας εναρμόνισαν την ορολογία τους, τους χάρτες τους και τις διαδικασίες τους», υπογράμμισε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στον έβδομο κύκλο διαπραγματεύσεων την περασμένη εβδομάδα στη Ρώμη.

Ισραήλ-Λίβανος και λεπτές ισορροπίες

Ισραήλ και Λίβανος, που τεχνικά συνεχίζουν να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, υπέγραψαν μια συμφωνία -πλαίσιο στα τέλη Ιουνίου που προβλέπει την ανάπτυξη του στρατού του Λιβάνου σε «πιλοτικές ζώνες» τις οποίες εκκενώνει το Ισραήλ. Το Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει ένα μέρος του νοτίου Λιβάνου συνδέοντας την αποχώρησή του με τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Το ισλαμιστικό κίνημα έχει απορρίψει επανειλημμένα αυτή τη συμφωνία και αρνείται να καταθέσει τα όπλα. Παρά την εκεχειρία που ισχύει από τον Ιούνιο, το Ισραήλ συνεχίζει να διεξάγει πλήγματα ακριβείας στον Λίβανο.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου διαπραγματεύσεων στη Ρώμη, οι συνομιλίες είχαν καθυστερήσει λόγω των ισραηλινών πληγμάτων αλλά η Ομάδα στρατιωτικού συντονισμού για τον Λίβανο ήταν σε θέση «γρήγορα να παράσχει ακριβείς πληροφορίες και στις δύο πλευρές» διευκολύνοντας την επικοινωνία.

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Και «οι στρατιωτικές αντιπροσωπείες ολοκλήρωσαν τις επιχειρησιακές παραμέτρους, τους κοινούς χάρτες και έναν οδικό χάρτη με στόχο των άνοιγμα μελλοντικών πιλοτικών ζωνών», δήλωσε.

Κρίσιμες επαφές

Πηγή της προεδρίας του Λιβάνου είχε ωστόσο δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ισραήλ είχε αρνηθεί να προσδιορίσει νέες ζώνες στον νότιο Λίβανο για μια αποχώρηση του στρατού του, πριν «επαληθευτεί» ο αποτελεσματικός έλεγχος από τον στρατό του Λιβάνου των δύο πρώτων τομέων.

Κατά τον προσεχή κύκλο συνομιλιών, «ο Λίβανος θα παρουσιάσει λεπτομερείς οδικούς χάρτες για την ασφάλεια νέων ζωνών εφόσον η εφαρμογή θα συνεχιστεί στις υπάρχουσες ζώνες», υπογράμμισε ο αξιωματούχος.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο, εκτοξεύοντας ρουκέτες στο Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης στο Ιράν. Το Ισραήλ απάντησε με σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και μια χερσαία εισβολή στον νότο.

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Σύμφωνα με τον Λίβανο, ο πόλεμος προκάλεσε τον θάνατο περισσοτέρων από 4.300 ανθρώπων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ